【Pokemon Sleep】寝具の昭和西川と大好評コラボ第2弾は全13アイテム！
多彩な寝具を展開する昭和西川は、スマートフォン向けアプリ『Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）』とのコラボレーション商品第2弾を、2025年10月20日（月）より順次発売する。
＞＞＞『Pokemon Sleep』×『昭和西川』コラボアイテムをチェック！（写真11点）
『ポケットモンスター』、略して ”ポケモン” は、1996年にゲームボーイソフト『ポケットモンスター 赤・緑』から始まった。ポケモンと、ポケモントレーナーが共に冒険をするその世界観は、大きな反響を呼び、カードゲーム・TVアニメや映画・グッズなど幅広くさまざまな形で世界中から愛されている。
そして、『Pokémon Sleep（ポケモンスリープ）』はスマートフォンを使って、睡眠を計測・記録・分析する睡眠ゲームアプリ。眠ることでポケモンを集めたりすることができる新感覚なゲーム性が人気を博している。
忙しい日々の中、眠りの時間にそっと寄り添う。そんな存在として生まれた昭和西川の『Pokemon Sleep』コラボの寝具シリーズ。前回多くの反響があり、今回はさらに豊富なラインナップで再登場。
各商品を見ていこう。
「ギガ枕EX（カビゴンのうでまくら・ピカチュウのそいねまくら）」は、カビゴンやピカチュウがそばにいるみたい！ うでまくらと添い寝のやさしさに包まれ、リラックスした睡眠空間が広がる。カビゴンのうでまくら、ピカチュウのそいねまくらの2種。
「のびのびピロータオル（ピカチュウ、カビゴン、プリン、イーブイ、ヒトカゲ）」は、お使いの枕がポケモン仕様に。日本が世界に誇るタオルの産地、今治産のタオルまくらカバーだ。ふとした瞬間に笑顔になれるようなポケモンたちの寝姿のデザインを採用している。ピカチュウ、カビゴン、プリン、イーブイ、ヒトカゲの5種。
「ニューマイヤーブランケット・ハーフケット・クォーターケット（ピカチュウ）」は、軽やかでやわらかな肌ざわりが特長のニューマイヤー素材を使用。ピカチュウの魅力的なデザインで、寝室やリビングを彩る。ハーフケット、クォーターケットもラインアップしており、用途や利用シーンに合わせて選ぶことができる。
「わた入りボアブランケット・ハーフケット（スヤスヤ時間）」は、ピカチュウやカビゴンをはじめ、さまざまなポケモンたちがやさしくデザインされ、くつろぎの時間を楽しく彩ってくれる。お昼寝やソファでのんびり過ごすときにもおすすめ。コンパクトに使えるハーフケットもご用意している。
「わた入り2枚合わせブランケット（ウトウト時間）」は、ふんわり中わたを2枚の生地で挟んだ、肌寒い時期に重宝する一枚。ボリュームがあり、柔らかな肌触りでポケモンたちと素敵なウトウト時間を過ごせそう。
ポケモンたちと一緒に、心地よいおやすみのひとときを！
