Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬Äó¸À¡ª·ÐÈñ¤ÈÊ¡Íø¸üÀ¸¤ÎÀþ°ú¤¤ò¤³¤¦»È¤¨¡ØÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬ÀäÂç¡ª¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¶¦ºÑ¤ÎÂßÉÕÀ©ÅÙ¤ÈÇ¯¶â´ð¶â¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¥À¥Ö¥ë¤Ç½êÆÀ¹µ½ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆ°²è¡ÖÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬ÀäÂç¡ª¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¶¦ºÑ¤ÎÂßÉÕÀ©ÅÙ¤ÈÇ¯¶â´ð¶â¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¥À¥Ö¥ë¤Ç½êÆÀ¹µ½ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ç¡¢Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬ÅÐ¾ì¡£ºÇ¿·²ó¤Ï¡¢»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤ÎÇÀ¶¨¿¦°÷¤Ë¤è¤ë9,400Ëü±ßÃåÉþ¥Ë¥åー¥¹¤òÆ³Æþ¤Ë¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¤Î¹½Â¤¤È¡¢¸½¾ì¤Ç¸ú¤¯ÀáÀÇ¡¦·Ð±Ä¤Î¼ÂÌ³ÏÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ²ò¤ÌÀ¤«¤·¤¿ÆâÍÆ¤À¡£
ËÁÆ¬¤Ç¿û¸¶»á¤Ï¡ÖÎë¼¯¤ÎJA¿¦°÷¡¢9,400Ëü±ßÃåÉþ¡£¤Ò¤É¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¤¬Â»¼ºÊäÅ¶¤Î¸¸ÁÛ¤òÀ¸¤ß¡¢ÈÈºá¤ÈÇËÃ¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿Í´Ö¿´Íý¤òÎäÀÅ¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¡£É½ÌÌÅª¤ÊÆ»ÆÁÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÀþ¤¬´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÊÔ¤Î¼´¤Ï¡¢À©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÀáÀÇÍ¾ÃÏ¤òºÇÂç²½¤¹¤ëÈ¯ÁÛ¤À¡£69ºÐ¤ÇË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¤¿ÁêÃÌ¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¶â¸º³Û¤Î¡ÖÊÉ¡×¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢·î³ÛÊó½·¤È¾ÞÍ¿¤ÎÀß·×¡¢¤½¤·¤ÆÇ¯¶â´ð¶â¤Î°·¤¤¤òÀ°Íý¡£²Ã¤¨¤Æ¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¶¦ºÑ¤Î³Ý¶â¤Ï½êÆÀ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¯¶â´ð¶â¤Î³Ý¶â¤È½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥À¥Ö¥ë¤Î½êÆÀ¹µ½ü¡×¤¬À®Î©¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¶¦ºÑ¤ÎÂßÉÕÀ©ÅÙ¤ò»È¤Ã¤Æ»ñ¶â·«¤ê¤Ë½ÀÆðÀ¤ò»ý¤¿¤»¤ëÁªÂò»è¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢»ñ¶â¤Î²ó¤·Êý¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¶ñÂÎÅª¤ËÆ»¶Ú¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
·ÐÈñÏÀ¤âÍÆ¼Ï¤¬¤Ê¤¤¡£¥¸¥àÈñÍÑ¤Ï¡ÖË¡¿Í·ÀÌó¤ÇÁ´°÷ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¡×¤Ê¤éÊ¡Íø¸üÀ¸Èñ¤È¤·¤Æ½èÍý¤Ç¤¤ë¡£¶ÈÌ³¾åÉ¬Í×¤Ê»ñ³Ê¤Î¼èÆÀÈñÍÑ¤Ï²ñ¼ÒÉéÃ´¤ÇÈñÍÑ·×¾å¤¬ÂÅÅö¤Ç¡¢µëÍ¿¤Ç»Ùµë¤¹¤ì¤ÐËÜ¿Í¤Ë½êÆÀÀÇ¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±¤¬¤«¤«¤êÊ¬¤¬°¤¤¡£¶ÈÌ³Ãæ¤Ë²õ¤ì¤¿´ã¶À¤äµ¡´ï¤ÎÊäÅ¶¤ÏÂ»³²Êä½þ¤È¤·¤Æ·ÐÈñ½èÍý¤¬²ÄÇ½¤À¤ÈÃ¼Åª¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ñ¶âÄ´Ã£¤Î¸½¾ì´¶¤âÇ»¤¤¡£ÁÏ¶ÈÍ»»ñ¸å¤ÎÄÉ²ÃÁêÃÌ¤Ï¡Ö¶ä¹ÔÁ´ÂÎ¤ÎÉ¾È½¡×¤è¤êÃ´Åö¼Ô¤Î»ÑÀª¤¬·è¤á¼ê¡£»ö¶È·×²è¤È»ñ¶â»ÈÅÓ¡¦ÊÖºÑ·×²è¤òÌÀ²÷¤ËÄó¼¨¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¼è°ú°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²¦Æ»¤À¤È¸ì¤ë¡£
´óÉÕ¶â¤ÎÀÇÌ³¤Ç¤Ï¡¢Ë¡¿Í¤Î´óÉÕ¤Ï¸¶Â§Â»¶âÉÔ»»Æþ¤À¤¬¡¢¹ñ¤¬Ç§¤á¤ë°ìÄê¤Î´óÉÕÀè¤Ê¤éÁ´³Û¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤¬Â»¶â»»Æþ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëÅÀ¤òÃ¼Åª¤ËÀ°Íý¡£¸Ä¿Í¤Ç¤Î´óÉÕ¤ä¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤âÄó¼¨¤·¡¢ÌÜÅª¤ÈÀÇÌ³¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÀß·×¤òÂ¥¤¹¡£ÆÃµö´ØÏ¢¤Ï¡¢¸¢Íø¤Î¼èÆÀÅù¤ÏÌµ·Á¸ÇÄê»ñ»º¤È¤·¤Æ½þµÑ¡¢»ÈÍÑÎÁ¤Ï¼ê¿ôÎÁÅù¤Ç½èÍý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ðËÜÀþ¤ò²¡¤µ¤¨¡¢·ÀÌó¾ò·ï¤ËÂ¨¤·¤¿¼ÂÌ³ÂÐ±þ¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
½ªÈ×¤Ï·Ú¤¤»¨ÃÌ¤Ç°ìÂ©¡£¶á¶·¥Èー¥¯¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢Á´ÊÔ¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤É¤³¤ò²¡¤µ¤¨¤ì¤ÐÀáÀÇ¤È»ñ¶â·«¤ê¤¬Äù¤Þ¤ë¤«¡×¤ò°ìÅÀ¤Ë¼ýÂ«¤µ¤»¤ë¹½À®¤À¡£À©ÅÙÌ¾¤È¼ê½ç¤¬²áÉÔÂ¤Ê¤¯À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í×ÅÀ¤À¤±½¦¤Ã¤Æ¤â¸½¾ì¤ÇÂ¨»þ¤Ë»È¤¨¤ë¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ä¾®µ¬ÌÏË¡¿Í¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¡Ö¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¶¦ºÑ¡ßÇ¯¶â´ð¶â¡ß¼ÂÌ³·ÐÈñ¡×¤Î´ª½ê¤òÃ»»þ´Ö¤Ç²¡¤µ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÍÍÑ¤Ê¾ðÊó¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
ËÁÆ¬¤Ç¿û¸¶»á¤Ï¡ÖÎë¼¯¤ÎJA¿¦°÷¡¢9,400Ëü±ßÃåÉþ¡£¤Ò¤É¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¤¬Â»¼ºÊäÅ¶¤Î¸¸ÁÛ¤òÀ¸¤ß¡¢ÈÈºá¤ÈÇËÃ¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿Í´Ö¿´Íý¤òÎäÀÅ¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¡£É½ÌÌÅª¤ÊÆ»ÆÁÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÀþ¤¬´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÊÔ¤Î¼´¤Ï¡¢À©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÀáÀÇÍ¾ÃÏ¤òºÇÂç²½¤¹¤ëÈ¯ÁÛ¤À¡£69ºÐ¤ÇË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¤¿ÁêÃÌ¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¶â¸º³Û¤Î¡ÖÊÉ¡×¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢·î³ÛÊó½·¤È¾ÞÍ¿¤ÎÀß·×¡¢¤½¤·¤ÆÇ¯¶â´ð¶â¤Î°·¤¤¤òÀ°Íý¡£²Ã¤¨¤Æ¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¶¦ºÑ¤Î³Ý¶â¤Ï½êÆÀ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¯¶â´ð¶â¤Î³Ý¶â¤È½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥À¥Ö¥ë¤Î½êÆÀ¹µ½ü¡×¤¬À®Î©¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¶¦ºÑ¤ÎÂßÉÕÀ©ÅÙ¤ò»È¤Ã¤Æ»ñ¶â·«¤ê¤Ë½ÀÆðÀ¤ò»ý¤¿¤»¤ëÁªÂò»è¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢»ñ¶â¤Î²ó¤·Êý¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¶ñÂÎÅª¤ËÆ»¶Ú¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
·ÐÈñÏÀ¤âÍÆ¼Ï¤¬¤Ê¤¤¡£¥¸¥àÈñÍÑ¤Ï¡ÖË¡¿Í·ÀÌó¤ÇÁ´°÷ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¡×¤Ê¤éÊ¡Íø¸üÀ¸Èñ¤È¤·¤Æ½èÍý¤Ç¤¤ë¡£¶ÈÌ³¾åÉ¬Í×¤Ê»ñ³Ê¤Î¼èÆÀÈñÍÑ¤Ï²ñ¼ÒÉéÃ´¤ÇÈñÍÑ·×¾å¤¬ÂÅÅö¤Ç¡¢µëÍ¿¤Ç»Ùµë¤¹¤ì¤ÐËÜ¿Í¤Ë½êÆÀÀÇ¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±¤¬¤«¤«¤êÊ¬¤¬°¤¤¡£¶ÈÌ³Ãæ¤Ë²õ¤ì¤¿´ã¶À¤äµ¡´ï¤ÎÊäÅ¶¤ÏÂ»³²Êä½þ¤È¤·¤Æ·ÐÈñ½èÍý¤¬²ÄÇ½¤À¤ÈÃ¼Åª¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ñ¶âÄ´Ã£¤Î¸½¾ì´¶¤âÇ»¤¤¡£ÁÏ¶ÈÍ»»ñ¸å¤ÎÄÉ²ÃÁêÃÌ¤Ï¡Ö¶ä¹ÔÁ´ÂÎ¤ÎÉ¾È½¡×¤è¤êÃ´Åö¼Ô¤Î»ÑÀª¤¬·è¤á¼ê¡£»ö¶È·×²è¤È»ñ¶â»ÈÅÓ¡¦ÊÖºÑ·×²è¤òÌÀ²÷¤ËÄó¼¨¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¼è°ú°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²¦Æ»¤À¤È¸ì¤ë¡£
´óÉÕ¶â¤ÎÀÇÌ³¤Ç¤Ï¡¢Ë¡¿Í¤Î´óÉÕ¤Ï¸¶Â§Â»¶âÉÔ»»Æþ¤À¤¬¡¢¹ñ¤¬Ç§¤á¤ë°ìÄê¤Î´óÉÕÀè¤Ê¤éÁ´³Û¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤¬Â»¶â»»Æþ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëÅÀ¤òÃ¼Åª¤ËÀ°Íý¡£¸Ä¿Í¤Ç¤Î´óÉÕ¤ä¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤âÄó¼¨¤·¡¢ÌÜÅª¤ÈÀÇÌ³¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÀß·×¤òÂ¥¤¹¡£ÆÃµö´ØÏ¢¤Ï¡¢¸¢Íø¤Î¼èÆÀÅù¤ÏÌµ·Á¸ÇÄê»ñ»º¤È¤·¤Æ½þµÑ¡¢»ÈÍÑÎÁ¤Ï¼ê¿ôÎÁÅù¤Ç½èÍý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ðËÜÀþ¤ò²¡¤µ¤¨¡¢·ÀÌó¾ò·ï¤ËÂ¨¤·¤¿¼ÂÌ³ÂÐ±þ¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
½ªÈ×¤Ï·Ú¤¤»¨ÃÌ¤Ç°ìÂ©¡£¶á¶·¥Èー¥¯¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢Á´ÊÔ¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤É¤³¤ò²¡¤µ¤¨¤ì¤ÐÀáÀÇ¤È»ñ¶â·«¤ê¤¬Äù¤Þ¤ë¤«¡×¤ò°ìÅÀ¤Ë¼ýÂ«¤µ¤»¤ë¹½À®¤À¡£À©ÅÙÌ¾¤È¼ê½ç¤¬²áÉÔÂ¤Ê¤¯À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í×ÅÀ¤À¤±½¦¤Ã¤Æ¤â¸½¾ì¤ÇÂ¨»þ¤Ë»È¤¨¤ë¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ä¾®µ¬ÌÏË¡¿Í¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¡Ö¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¶¦ºÑ¡ßÇ¯¶â´ð¶â¡ß¼ÂÌ³·ÐÈñ¡×¤Î´ª½ê¤òÃ»»þ´Ö¤Ç²¡¤µ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÍÍÑ¤Ê¾ðÊó¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬Ë½¤¯¡ª¡Ö°Õ¿Þ¤»¤º¡×vs¡Ö½Å²Ã»»ÀÇ¡×¤È¤¤¤¦Ì·½â¡ØËÜÅö¤Ë°Õ¿ÞÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯Åìµþ¤¬¹ñÀÇ¤«¤é3Ç¯5²¯¤Î½êÆÀ±£¤·¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ù
Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬ÌÀ²÷¤ËÃÇ¸À¡ª¶È¼ï¡¦µ¬ÌÏ¡¦ÃÏ°è¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¸½¼Â¡ØÅÝ»º¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤²ñ¼Ò¤¬µÞÁýÃæ¡ÄÃæ¾®´ë¶È¤¬ÅÝ»º¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ù
Ã¦¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¿û¸¶»á¤¬ÃÇºá¡ª¡Ö21Ç¯´ÖÌ¤Ç¼¡×¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅìµþÅÔ¤Î¾ÃÈñÀÇÌ¤Ç¼ÌäÂê¤Î°Ç¡ØÇ¼ÀÇ¼Ô¤ÎÀÇ¶â¤ò²¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡©À¤´Ö¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹µð³ÛÃ¦ÀÇ»ö·ï¤ÎÎ¢Â¦¤òË½Ïª¤·¤Þ¤¹¡£¡Ù
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡¡ÖÃ¦¡¦ÀÇÍý»Î¥¹¥¬¥ï¥é¤¯¤ó¡×¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿ÍÆÍÇË¡ª¥Ö¥í¥° ¡ÖÃ¦¡ªÀÇÍý»Î ¿û¸¶¤Î¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹·Ð±Ä½Ñ¡ª¡×¤ÏÁ´¹ñÀÇÍý»Î¥Ö¥í¥°¥é¥ó¥¥ó¥°Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª¡×ÀÇÍý»Î¤Ç¤â¸À¤¤¤Å¤é¤¤¡ª¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ±×¤Ê¾ðÊó¤ä¥®¥ê¥®¥ê¤¹¤®¤ëÎ¢¥ï¥¶¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹?