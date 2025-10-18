『DIGIMON BEATBREAK』第3話 e-パルスを辿るとミラーワールド
10月5日（日）より放送中のTV アニメ「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」。放送に先駆け、第3話のあらすじと先行場面カットが公開された。
1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。
手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく 友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。
アニメは1999年公開の『デジモンアドベンチャー』を皮切りに TVシリーズを全9作・映画全11タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。
そして2年ぶりの新作となるTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』が放送となる。
第3話のあらすじはこちら。
＜第3話「合わせ鏡」あらすじ＞
手配書に正しい情報が反映されていないこと知ったトモロウは、ゲッコーモンとともに自分のe-パルスを辿る。そこはネット上に作られた仮想空間、ミラーワールドだった。ハイエモンの中で光るサポタマには……。
＞＞＞第3話の先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション
