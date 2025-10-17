¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ¡½ÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡½¡ÙÈìÂ¼·õ¿´¤Î¡ÖµÕ¿ÏÅá¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊñÃú¤¬ÅÐ¾ì
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡ÝÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡Ý¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÈìÂ¼·õ¿´¤¬°·¤¦ ¡ÉµÕ¿ÏÅá¡É ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÊñÃú¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡·õ¿´µ¤Ê¬¤Ç¥ì¥Ã¥Ä¤ªÎÁÍý¡ª¡ª
¡ùµÕ¿ÏÅá¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÏÌæ¤¬Èþ¤·¤¤ÊñÃú¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿10ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¡ØGARRACK ¡Ê¥®¥ã¥é¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤«¤é¡¢´Ø»Ô¤ÇÀ¸»º¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ¡½ÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡½¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖµÕ¿ÏÅá¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÊñÃú¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×7200ËüÉô¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ193²¯±ß¤ÈÁ´À¤³¦¡¦Á´À¤Âå¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤ëÅÁÀâ¤ÎÌ¾ºî¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ¡ÝÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡Ý¡Ù¡£
2023Ç¯¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤ò°ì¿·¤·¿·ºîTV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯7·î¤ËÂè°ì´üÁ´Æó½½»ÍÏÃ¤òÊüÁ÷¡¢¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯10·î3Æü¤è¤êÂèÆó´ü¡ØµþÅÔÆ°Íð¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢·õµÒÊª¸ì¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÈìÂ¼·õ¿´¤ÎÅá ¡ÖµÕ¿ÏÅá¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÊñÃú¤Ï¡¢ÆüËÜÅá¤Ë¶á¤¤·Á¾õ¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¡ÖµÕ¿ÏÅá¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÊñÃú¤Î»ºÃÏ¡Ö´Ø»Ô¡×¤ÎÊñÃú¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNiNJA¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊñÃú¤È¤·¤Æ¤ÎÀÇ½¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£
ÇØ¤Ë¥Õ¥§¥¤¥¯¤ÎÇÈÌæ¤ò¹ï¤ó¤À¡ÉµÕ¿Ï¡ÉÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Õ¥ÃÁÇ²Ã¹©¤ÇÅá¿ÈÉôÊ¬¤ò¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç²Ã¹©¤·¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¤ÎÇÈÌæ¤òºÆ¸½¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÂºÝ¤Î¿Ï¤Ï²¼Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¼ÂÍÑÅª¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÅá¤Î¤è¤¦¤ËÀèÃ¼¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯¥«¡¼¥Ö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ÏÀ¾ÍÎ¤Î¥·¥§¥Õ¥Ê¥¤¥Õ¤òµ¯¸»¤È¤¹¤ë¡¢Æù¤òÀÚ¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿¡ÖµíÅá¡×¡£ÀèÃ¼¤Þ¤Ç»õ¤ÎÆþ¤Ã¤¿Ä¹¤¤¿ÏÅÏ¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Æù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¿©ºàÅù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿©ºà¤òÀÚ¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åá¿È¤Ë»¬¤Ó¤Ë¤¯¤¯¡¢ÀÚ¤ìÌ£¤Î»ýÂ³À¤¬¹â¤¯¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬ÍÆ°×¤Ê¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó¥Ð¥Ê¥¸¥¦¥à¹Ý¤ò»ÈÍÑ¡£¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Ë¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó¡ÊMo¡Ë¡¢¥Ð¥Ê¥¸¥¦¥à¡ÊV¡Ë¤ÎÎ¾Êý¤ò´ÞÍ¤µ¤»¤¿¡¢ÎÁÍý¿Í¤Ë¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÅá¿ÈÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¾ÆÆþ¤ì¡×¤Ï¡¢¹Ýºà¤ò ¡É¿¿¶õ¡É ¾õÂÖ¤Ç²ÃÇ®¤·¤¿¸å¡¢µÞÎä¤¹¤ë¡Ö¿¿¶õ¾Æ¤Æþ¤ì¡×¤òºÎÍÑ¡£ÄÌ¾ï¤Î¾Æ¤Æþ¤ì¤ò¾å²ó¤ëÀ¼Á¤È¡¢Èþ¤·¤¤¸÷Âô¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊñÃú¤ÎÌ¿¤Ç¤¢¤ë¿ÏÉÕ¤±¤Î¹©Äø¤Ïµ¡³£¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤Î¼ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö´Ø»Ô¡×¤ÎÅÁÅý¤ò·Ñ¤¤¤À³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤Ç¡¢°ìÃú°ìÃú¡¢ÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊñÃú¤´¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
ÊñÃú¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ËÀèÃå¤ÇÈìÂ¼·õ¿´¤¬ºîÃæ¤Ç²ñÆÀ¤·¤¿µ»¡Ö¶åÆ¬Î¶Á®¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤Þ¤ÊÈÄ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¶åÆ¬Î¶Á®¡×¤ò½Ð¤¹µ¤»ý¤Á¤Ç¿©ºà¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤è¤·¡¢¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤âÎÉ¤·¡ª
¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡ß´Ø»Ô¤ÎÊñÃú¡¡µÕ¿ÏÅáÊñÃú¡¡µíÅá¡×¤Ï¡¢10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÍ½Ìó¤ò³«»Ï¡¢10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡ÊC¡ËÏÂ·î¿¹¨¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ¡ÝÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡Ý µþÅÔÆ°Íð¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
