クリスマスイルミネーションと紅葉のライトアップが同時に楽しめる！神戸布引ハーブ園／ロープウェイ「布引の紅葉＆ライトアップ」

神戸布引ハーブ園／ロープウェイにて、紅葉の見ごろに合わせたライトアップイベント「布引の紅葉＆ライトアップ」が2025年11月8日(土)より開催されます。

期間中は「神戸クリスマスマーケット」も開催されており、クリスマスイルミネーションと紅葉のライトアップが同時に楽しめる、この時期だけの特別な空間が広がります！

神戸布引ハーブ園／ロープウェイ「布引の紅葉＆ライトアップ」

開催期間：2025年11月8日(土)〜12月上旬

見ごろ：11月上旬〜12月上旬

場所：神戸布引ハーブ園／ロープウェイ (兵庫県神戸市)

アクセス：新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」より徒歩約5分、山麓駅からロープウェイで約10分

神戸の紅葉の名所として知られる神戸布引ハーブ園。

紅葉が見ごろを迎える時期に合わせ、園内の紅葉エリアが大規模にライトアップされます。

隣接するエリアでは「神戸クリスマスマーケット」も開催中のため、幻想的な紅葉と華やかなクリスマスイルミネーションの共演という、ここでしか見られない景色を満喫できます。

紅葉ライトアップとクリスマスイルミネーションの共演

森のクリスマスツリーのエリアから続く約150メートルの回廊には、色づくモミジが立ち並び、そのすべてがライトアップされます。

赤や黄色に染まった紅葉と、キラキラと輝くクリスマスイルミネーションが織りなす、幻想的な光景が広がります。

ロープウェイからの絶景

ロープウェイの車窓から眺める、ライトアップされた紅葉とクリスマスツリーはまさに絶景。

約10分間の空中散歩を楽しみながら、眼下に広がる光の競演を堪能できます。

昼間の「布引の紅葉」

夜のライトアップはもちろん、昼間の紅葉も格別です。

園内では約500本のモミジや約100本のヤマザクラなどが色づき、展望プラザやガーデン各所から、紅葉越しの美しい神戸の街並みが望めます。

コスモスやセージなどの秋の花々と紅葉を同時に観賞できるのも、神戸布引ハーブ園ならではの魅力です。

神戸布引ハーブ園／ロープウェイの「布引の紅葉＆ライトアップ」の紹介でした。

