ボーイズグループTOMORROW×TOGETHERの「VRコンサート」である「TOMORROW × TOGETHER VRコンサート：ハートアタック」が、封切りとともに韓国で注目されている。

韓国メディアが報じた。VRコンサートとは、観客がVRヘッドセットを装着して、アーティストが目の前にいるかのような没入感が得られるコンサート。

韓国メディアのスポーツ朝鮮は16日「（韓国の）お盆休みの終盤に公開され、劇場街に新しい活力を吹き込み、興行疾走を始めた。封切り後、金曜日（10日）から3日間、ほとんどのチケットが売り切れ、座席占有率99・43％を記録し、爆発的な興行勢を立証した。韓国内で封切りしたVRコンサート歴代最高順位を達成した」と報じた。

「ハートアタック」は現実と幻想を行き来するキャンパスファンタジーがコンセプトで、ピンク色の空、レーシングトラック、凍りついた冬のキャンパスなど多彩な背景の中でTOMORROW×TOGETHERのパフォーマンスが繰り広げられる。同メディアは「観客はまるでメンバーたちと同じ空間にいるような没入感の中で、清涼感とときめきが交差する舞台を体験することができる」とも伝えた。

また同メディアは、ファンの反応も紹介した。「タイトル通り、心臓が爆発しそうだ」「イケメンたちの顔攻撃」「1時間があっという間に過ぎてとても残念だった」「25年最高の消費」など、好評が続いた。映画鑑賞後のレビューが、SNSとファンコミュニティーを中心に急速に広がっている。「VRコンサートが永遠に続いてほしい」「ファンが喜ぶポイントをあまりにもよく知っている」「ファンならば無条件に見なければならない」など、高い満足度を表した。

「ハートアタック」は今後、東京、大阪、愛知、福岡など、日本の主要都市で順次上映される予定だ。