武田真治がレギュラーメンバーとして出演していた大人気番組「めちゃイケ」の思い出を回顧。テレビカメラマン役を演じたコント、無謀な海外ロケ、哀川翔をマジギレさせたドッキリなど、今だから話せる「めちゃイケ」秘話にかまいたちも驚きを隠せない……！？

【TVer】「僕の活躍したシーン言ってごらん」武田真治が大人気バラエティ「めちゃイケ」の裏側を明かす！

「めちゃ×2イケてるッ!」（通称「めちゃイケ」）といえば、1996年10月から2018年３月まで毎週土曜日20時に放送されていた大人気バラエティ。武田真治のほか、ナインティナイン、よゐこ、極楽とんぼ、雛形あきこ、鈴木紗理奈、オアシズといった出演者が様々なロケやコントに挑戦し、若者たちから支持を集めた。

そんな「めちゃイケ」で山内が記憶に残っているシーンとしてあげたのは、岡村隆史が内田裕也を思わせる金髪ロン毛のロックスター・オカダユウヤに扮し、報道陣に囲まれるコント。武田はテレビカメラマン役で岡村にぶつかり、激怒した岡村が武田に跳び蹴りするというものだった。

このコントについて、山内が「武田さんは行けって言われてたんだと思うんですけど、今見てもそら行きすぎやろっていうぐらい（ぶつかっていってる。）あれ現場どうだったんですか？」と尋ねると、武田は「あれは後ろから（極楽とんぼの）山本さんに投げ飛ばされただけで、僕は行くつもりなかったですよね」と真相を吐露。その上で「この時の映像が面白いからって、あの世界的に有名なラッパーのスヌープ・ドッグさんがインスタで紹介してるんですよね」と話すと、一同から「えー！」「すげえ！」という声があがった。

続いて印象に残っている「めちゃイケ」企画を訊かれた武田は、サイパンでのロケをあげ、「海にとんでもない10ｍくらいの櫓を持ち込むんですよ。で、そこからロープで伝って面白く落ちるっていう。ホントに乱暴っていうか、落ちるだけですよ人間が」と回想。濱家が「武田さんはどうやって落ちたんですか？」と尋ねると、「僕はじゃあどうぞって言われる前に飛び込む。ダイブしちゃって『撮れてないがな』みたいな、で『もう１回やるか』みたいな」と話すと、濱家は「めちゃくちゃ面白そうじゃないですか」と感想を述べた。

さらにコロチキ西野は「哀川翔さんがドッキリでマジギレしたやつ。あれめっちゃ怖かった。あれホンマにキレられてたんですか？」と質問。すると武田は「（哀川さん）本当に怒っちゃって。なのに仕切ってるナイナイさんが演技だろうと思って」さらに怒らせてしまったと明かした。

最後に濱家が「あの当時のめちゃイケメンバーとか怖かったんじゃないんですか？」と尋ねると、武田は「めちゃイケメンバーは怖かったなぁ。時が経って離れてみて楽しかったな、青春だったんだろうなって思うんですけど、（当時は）毎週億劫だったかも知れない」と回顧した。

【TVer】「お前を殺すためだよ」筋トレ歴18年！青木マッチョが腕を太くする理由に、かまいたち「怖っ」「赤ずきんちゃんのオオカミ」と衝撃！

なお、この武田真治が「めちゃイケ」の思い出を語ったエピソードは、10月15日に放送されたバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」で披露された。