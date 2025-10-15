¡ÖÎÉ¤¤Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¡×¥É¥íー¥ó¥µ¥Ã¥«ーÀ¤³¦Âç²ñ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤¬Å·Áð»ÔÄ¹¤ËÍ¥¾¡Êó¹ð
¥É¥íー¥ó¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Å·Áð»Ô¤ÎÃËÀ¤¬¡¢ÇÏ¾ì¾¼¼£»ÔÄ¹¤ËÍ¥¾¡¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥íー¥ó¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Å·Áð»Ô¤Î²¬ËÜË¡¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£²¬ËÜ¤µ¤ó¤Ï9·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¥íー¥ó¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÂè1²ó¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥íー¥ó¥µ¥Ã¥«ー¤Ï´Ú¹ñÈ¯¾Í¤Î¶¥µ»¤Ç¡¢¥Üー¥ë·¿¤Î¥É¥íー¥ó¤òÁà½Ä¤·¡¢1¥Áー¥à5¿Í¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¥´ー¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¹¡£9·î¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï33¤«¹ñ¤«¤éÌó2500¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ËÜ¤µ¤ó¤ÏÄ¾·Â20¥»¥ó¥Á¤Î¥É¥íー¥ó¤ÇÀï¤¦ÉôÌç¤Ç½éÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²¬ËÜË¡¿Í¤µ¤ó
¡Ö¥á¥À¥ë¤Ï³Í¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãç´Ö¤ò¿®¤¸¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤¤Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÇÏ¾ì»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¼¡¤Ï2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£