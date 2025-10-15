ºÇ¹â¤Î¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡ª Âç¿Íµ¤²Û»ÒÅ¹¤¬°ÜÅ¾¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ÊÅìµþ¡¦³Ø·ÝÂç³Ø¡Ë
¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Ë¿·¤·¤¯ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤«¤é¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£²ó¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡ÀìÌçÅ¹¡£
ËèÆü¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥óÁá¡¹¡¢¹â¤¤É¾²Á¤Î¸ý¥³¥ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¡ÖÊÝÂ¸¡×¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¿©¤¤¤·¤óË·¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Áá¤¯¤â¤ªÅ¹¤ËË¬Ìä¤·¤¿¿©¤Ù¥í¥°¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¡ª
¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¤ÈÃã²Û¤Î¤ªÅ¹ ¤¢¤«¡ÊÅìµþ¡¦³Ø·ÝÂç³Ø¡Ë
2025Ç¯9·î20Æü¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¤ÈÃã²Û¤Î¤ªÅ¹ ¤¢¤«¡×¤¬¡¢ÅìµÞÅì²£Àþ¤Î³Ø·ÝÂç³Ø±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬¤Î¾ì½ê¤ËËÜÅ¹¤ò°ÜÅ¾¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÜÅ¾Á°¤â³Ø·ÝÂç³Ø¥¨¥ê¥¢¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë±Ø¶á¤Î¤³¤Î¾ì½ê¤Ø°ÜÅ¾¤ò·è¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ±Å¹¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÁõ¤ä³°´Ñ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤Î¾®Êª¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿ÏÂ¤ÈÍÎ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ÏÂÍÎ²Û»Ò¤Î²ÄÇ½À¤ÈÁÏÂ¤À¡¢À¸»ºÀ¤ò¹â¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Á¥ª¥·¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢Å¹Ì¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¡×390±ß¡Á¡£¼«²ÈÀ½¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ïµáÈî¤ÈÇòñ²¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£»È¤ï¤ì¤ë¤¤¤Á¤´¤Ïµ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ïÎà¤òÊÑ¤¨¡¢Å¹Æ¬¤Ë¤ÏÂ¿¤¤»þ¤Ç5¡Á6¼ïÎà¤Î¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¤¬ÊÂ¤Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿·³ã¸©¤Îº´ÅÏ¤«¤éÆÏ¤¯¡Ö¥Ó¥ª¥ì¥½¥ê¥¨¥¹¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¹õ¤¤¤Á¤¸¤¯ÂçÊ¡¡×680±ß¤ÏËèÇ¯Âç¿Íµ¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍÎÀ¸²Û»Ò¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤âÁý¤¨¡¢¥×¥ê¥ó¤ä¥¿¥ë¥È¡¢¥Û¡¼¥ë¥±¡¼¥¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¯ÅÐ¾ì¤·¤¿¥±¡¼¥¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Öµ¨Àá¤Î¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¥±¡¼¥¡×580±ß¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤³¤Á¤é¤Ïñ²¤Èµ¨Àá¤ÎÌ£³Ð¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ëè¥·¡¼¥º¥óÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á²¿ÅÙ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤È¤Î¤³¤È¡£
Âç¿Íµ¤¤Î¤¤¤Á¤´¥¸¥ã¥à¥µ¥ó¥É¥¯¥Ã¥¡¼¡Öakasand¡×4,990±ß¤ÏÅÚÆü¸ÂÄê¤ÇÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¿Æü¤Ç¤â¡Öakasand 3ËçÆþ¡×680±ß¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±Ø¶á¤Ç¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¤ÈÃã²Û¤Î¤ªÅ¹ ¤¢¤«¡×¡£¤È¤Æ¤â¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¤Ï¡¢¼êÅÚ»º¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¿©¤Ù¥í¥°¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ØÇä¤ê¾ì¤Ë¤Ïçõ¤Ë¤è¤ë´Å¤ß¤Ê¤É¤Î°ã¤¤¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¢Áª¤Ö¤È¤¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´Å¤¯¤Æ¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö²Æ¿ð¡×¤òÁªÂò¡£
¥¯¥Ã¥¡¼¤âº£¸å¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤É¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¾¯ÎÌÍÑ¤ò¹ØÆþ¡£
çõÂçÊ¡¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¡ª´Å¤¯¤Æ¿åÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢ÎÉ¤¤çõ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤°¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬Èá¤·¤¤¡£´Å¤¤¤±¤É´Å¤¹¤®¤Ê¤¤Çò¤¢¤ó¡©¤â¹¥¤ß¤Ç¤·¤¿¡£çõ¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â¤ª¾åÉÊ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Í§¿Í¤È¤Î¤ªÃã¤Î¼êÅÚ»º¤Ê¤É¤Ë¤Þ¤¿Çã¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¡Ê664c25¤µ¤ó¡Ë
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¤ÈÃã²Û¤Î¤ªÅ¹ ¤¢¤« ³Ø·ÝÂç³ØËÜÅ¹
½»½ê : ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÂëÈÖ3-5-6 CUARTO-M 1F
TEL : ÉÔÌÀ¤Î°Ù¾ðÊó¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
