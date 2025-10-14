40Âå¤Ç¸å²ù¤·¤¿¡Ö¼Â²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£ÆÍÉ÷¤Ç²Èºâ¤¬¤Û¤Ü¿å¤Ó¤¿¤·¤Ë¡Ä
¼Â²È¤ò¡Ö¤¤¤Ä¤«À°Íý¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¼Â²È¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤¬ÆÍÉ÷Èï³²¤Ç¤Û¤È¤ó¤É»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢½èÊ¬¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¡£ESSE¥Õ¥ì¥ó¥º¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤Ç¥é¥¤¥Õ¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¤ÎÌ¾ÁÒ±ÊÍø»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¸å²ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²á¹ó¤À¤Ã¤¿
¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼Â²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ò¤Ä¤¤¸å¤Þ¤ï¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·2Ç¯Á°¤Î²Æ¡¢¼Â²È¤¬ÆÍÉ÷Èï³²¤ËÁø¤¤¡¢²°º¬¤¬²õ¤ì¤ÆÂçÎÌ¤Î±«¤¬²È¤ÎÃæ¤Ë¹ß¤êÃí¤®¤Þ¤·¤¿¡£1³¬¤ÎÏÂ¼¼¤Þ¤Ç¤â¾ö°ìÌÌ¤¬¿å¤Ó¤¿¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆÍÁ³¶¯À©Åª¤ËÊÒÉÕ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡£µ¤²¹35¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é70Âå¤ÎÊì¤È°ì½ï¤ËÈ¾Æü³Ý¤«¤ê¤ÇÏÂ¼¼¤òÊÒÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ï¤ÎÊÒÉÕ¤±¤È¤Ï°ã¤¤¡¢²È¤«¤é½Ð¤¿ÂçÎÌ¤Î¥´¥ß¤ò½èÊ¬¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â¼ê´Ö¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿å¤Ó¤¿¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤Î½èÊ¬¡¢¤½¤·¤Æ²á¹ó¤Êºî¶È´Ä¶¡£ÉáÃÊÊÒÉÕ¤±¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ç¤â¿´¿È¤È¤â¤ËÈè¤ì¡¢¿¼¤¤¸å²ù¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¼ê·ÝÍÑ¤Î¥Ï¥®¥ì¤â¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¡Ä
¤¤¤Á¤Ð¤ó¿É¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Î¤Æ¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Þ¤Ç¿å¤Ó¤¿¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£»È¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼êÊü¤¹¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÛË¥¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÊì¤¬¼ê·ÝÍÑ¤ËÂçÀÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ï¥®¥ì¤ä¡¢¤Þ¤ÀÃå¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ÍÎÉþ¤Ê¤É¤âÂ¿¿ô¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¡£
ËÜÍè¤Ê¤é»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÀ°Íý¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤ò¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¼Î¤Æ¤ëÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬º£¤â¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÒÉÕ¤±¤Ïº£¤«¤é¤ä¤ë¤Ù¤¡£ÉáÃÊ¤ÎÀ°Íý¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÈ÷¤¨¤Ë¤Ê¤ë
¤¢¤é¤«¤¸¤áÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤Î¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤µ¤¨¤¤¤¿¤é¡Ä¤½¤¦»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÊÒÉÕ¤±¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¡×¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¡×¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤¤Û¤É¤è¤¤¡¢¤ä¤ë¤Ù¤È÷¤¨¤Ç¤¢¤ë¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤«¤é¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Ï¡¢¿Æ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤Î¿´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤â¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£