　北中米ワールドカップ欧州予選は12日にC組の第4節とG組、H組、L組の第8節を開催した。

　L組ではFIFAランキング136位のフェロー諸島代表が、同39位のチェコ代表から金星を収めた。後半32分にDFハヌス・ソーレンセンのゴールで先制すると、同33分にMFアダム・カラベクに同点ゴールを決められたものの同36分にDFマーティン・アグナルソンがすぐさま勝ち越し弾。2-1で勝利し、3連勝を飾った。過去の予選では2勝以上を収めたことがない中、今予選では4勝目になった。

　フェロー諸島は今節の勝利でプレーオフ進出圏・2位のチェコに1ポイント差まで迫った。両チームとも今予選は残り1試合で、フェロー諸島は実質W杯出場を確定させた首位・クロアチア代表との対戦を予定。一方のチェコは全敗で最下位のジブラルタル代表と対戦するため難しい状況ではあるが、W杯出場への望みを繋いでいる。

　残り2節のC組は首位・デンマーク代表と2位・スコットランド代表が勝ち点で並んだままで、G組は2位のポーランド代表が首位・オランダ代表を3ポイント差で追いかける状況が続いている。H組は首位のオーストリア代表がルーマニア代表に0-1で敗れ、今節休みの2位・ボスニア・ヘルツェゴビナとの勝ち点差は2のままになった。

C組第4節

2025年10月12日(日)

スコットランド 2-1 ベラルーシ

デンマーク 3-1 ギリシャ

【順位表】

1.デンマーク(10)+11

2.スコットランド(10)+5

3.ギリシャ(3)-3

4.ベラルーシ(0)-13

G組第8節

2025年10月12日(日)

オランダ 4-0 フィンランド

リトアニア 0-2 ポーランド

【順位表】

1.オランダ(16)+19

2.ポーランド(13)+6

3.フィンランド(10)-5

4.リトアニア(3)-5

5.マルタ(2)-15

H組第8節

2025年10月12日(日)

サンマリノ 0-4 キプロス

ルーマニア 1-0 オーストリア

【順位表】

1.オーストリア(15)+16

2.ボスニア・ヘルツェゴビナ(13)+8

3.ルーマニア(10)+5

4.キプロス(8)+2

5.サンマリノ(0)-31

L組第8節

2025年10月12日(日)

フェロー諸島 2-1 チェコ

クロアチア 3-0 ジブラルタル

【順位表】

1.クロアチア(16)+19

2.チェコ(13)+4

3.フェロー諸島(12)+4

4.モンテネグロ(6)-9

5.ジブラルタル(0)-18