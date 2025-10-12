¡Ú¥à¡¼¥ß¥ó¡ß¥Ç¥£¥¢¥Ü¡¼¥Æ HIMAWARI¡Û¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¥¤¥ë¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¡ª
¥¯¥é¥·¥¨¤Î¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ü¡¼¥Æ HIMAWARI¡×¤«¤é¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¤Î80¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥óÂè2ÃÆ¤Î¡Ö¥ª¥¤¥ë¥¤¥ó¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡×¤¬2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ä¡ä¡ä¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë
¡Ø¥à¡¼¥ß¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ëºî²È¡¦·Ý½Ñ²È¤Î¥È¡¼¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ1945Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Êª¸ì¡£¾®Àâ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢³¨ËÜ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬ºî¤é¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÉý¹¤¤Êý¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥à¡¼¥ß¥ó°ì²È¡¢¥¹¥Ê¥Õ¥¥ó¤ä¥ê¥È¥ë¥ß¥¤¡¢¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¶á¤Ï¡¢¹â¤¤¥¢¡¼¥ÈÀ¤ò³è¤«¤·¤¿ËÌ²¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤ä¡¢Å¯³ØÅª¤Ç±ü¿¼¤¤Ê¸³ØÀ¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯2025Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×¾®Àâ½ÐÈÇ80¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤À¡£
80¼þÇ¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï ¡ÉThe door is always open¡É ¡£¥É¥¢¤Ë¸°¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¥à¡¼¥ß¥ó¤ä¤·¤¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¸¤¤â¤Î¤Ç¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£µ¢¤ë¾ì½ê¤äµï¾ì½ê¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡¢Êª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿80Ç¯Á°¤«¤éÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤ª¤â¤¤¡£¤³¤Î¤ª¤â¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ü¡¼¥ÆHIMAWARI¡×¤Ë¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó¡×80¼þÇ¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£
Âè2ÃÆ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¥à¡¼¥ß¥ó¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¡¢¥à¡¼¥ß¥ó¤ä¤·¤¤Ê¤É¥à¡¼¥ß¥ó¾®Àâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤òÀµÊý·Á¤äÄ¹Êý·Á¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï3¼ïÎà¡£²«¿§¤¤¡Ö¥ê¥Ã¥Á¡õ¥ê¥Ú¥¢¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Ï¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¡Ö¥°¥í¥¹¡õ¥ê¥Ú¥¢¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Ï¥ê¥È¥ë¥ß¥¤¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¡Ö¥¹¥à¡¼¥¹¡õ¥ê¥Ú¥¢¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Ï¥à¡¼¥ß¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
È±¤Î¤¦¤Í¤ê¡¢¤¯¤»¡¢¥Ñ¥µ¤Ä¤¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡ÖÈ±¤Î¤æ¤¬¤ß¡×¤òÀ°¤¨¡¢ÁÇÄ¾¤ÊÈ±¤ØÆ³¤¯¡Ö¥Ç¥£¥¢¥Ü¡¼¥Æ HIMAWARI¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¶¦ÄÌÆÃÄ¹À®Ê¬¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ò¥Þ¥ï¥ê¥ª¥¤¥ëEX¡×ÇÛ¹ç¤Ç¡¢È±¤æ¤¬¤ß¤Î¸¶°ø¤òÈ±¤ÎÆâÉô¤È³°Â¦¤«¤é¥È¡¼¥¿¥ë¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
È±¤ÎÌÓ¤Î¥±¥¢¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÌþ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÁÇÅ¨¤Ê¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤ò¡£
