¡¡½©¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡ØÅìÅçÃ°»°Ïº¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ¤¬¡¢TOKYO MX¤ä³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ËÆ´¤ì¡¢ËÜµ¤¤Ç¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÅìÅçÃ°»°Ïº¤¬¡¢ÆÃ·±Ãæ¤Ë»³¤Ç·§¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢À¤´Ö¤ÇÏ¢Æü¡È·§ÌäÂê¡É¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î¡Ö·§¤ÈÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿È¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë°Ù¤Ë·è¤·¤ÆÀï¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦·§¤ÎÃí°Õ¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØÅìÅçÃ°»°Ïº¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ï¡¢40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âËÜµ¤¤Ç¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÅìÅçÃ°»°Ïº(¤È¤¦¤¸¤Þ¤¿¤ó¤¶¤Ö¤í¤¦)¤¬¡¢¤½¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤«¤±¤¿»þ¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤¹¡Öµ¶¥·¥ç¥Ã¥«¡¼¡×¶¯Åð»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤ò°¦¤·¤¹¤®¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡ÈËÜµ¤¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤´¤Ã¤³¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Ï¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ËÆ´¤ì¤ëÅìÅçÃ°»°Ïº¤Ï¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤Ï»³¤ËäÆ¤êÂÎ¤òÃÃ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¥·¥ç¥Ã¥«¡¼¸½¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èà¤ÎÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡Ä¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»³¤ÇÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÅìÅçÃ°»°Ïº¤¬¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤â¥·¥ç¥Ã¥«¡¼¤â¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¸½¼Â¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤¦¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¯¤éÃÃ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¡Ä¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¡Ä¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¡Ä¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ª¡×¤ÈÂçÌÚ¤Ë·ý¤ä½³¤ê¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤àÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ËÆ´¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Æ¬¤Ç¤ÏÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÂçÌÚ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÂç¤¤Ê·§¤¬½Ð¸½¡£°ìÈÌ¿Í¤Ê¤é¡¢¥Ó¥Ó¤Ã¤ÆÆ¨¤²½Ð¤¹¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÅìÅç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢·§¤«¡£¥·¥ç¥Ã¥«¡¼¤Î²ø¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ°ì½Ö¤È¤¤á¤¤¤¿¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡¤½¤·¤Æ½±¤¤³Ý¤«¤ë·§¤òÇØÉé¤¤Åê¤²¤ÇÅê¤²Èô¤Ð¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¡¢²¶¤Ï·§¤È¸ß³Ñ¤ËÀï¤¨¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È·§¤ÎÌÜ¤òÄÙ¤¹¤Ê¤É¤·¤ÆÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ïº£¡¢·§¤¬¿Í´Ö¤ò½±¤¤Èï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Ï¢ÆüÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ëº£²ó¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Î®¤ì¤¿¸å¡¢²èÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£·§¤ÈÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿È¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë°Ù¤Ë·è¤·¤ÆÀï¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡²á·ã¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤ËÃí°Õ¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢·§¤È¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¸å¤Ë¡È·§¡É¤À¤±¤ÎÃí°Õ¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡Ö¡Ø¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤éÆ¨¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ïºòº£¤Î·§»ö¾ð¤ò´Õ¤ß¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©ÉáÄÌÆ¨¤²¤Þ¤¹¡×¡Ö·§¤ÈÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿È¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë°Ù¤Ë·è¤·¤ÆÀï¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤ÇÇú¾Ð¤·¤¿¡×¡ÖÅìÅç¥é¥¤¥À¡¼»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤ë¤±¤É¡¢·§¤ÈÀï¤¦¥·¡¼¥ó¤ÇÃí°Õ»ö¹à½Ð¤ë¤Î¾Ð¤¦¡£Ê¬¤«¤ë¤è¡×¡Ö·§¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Æ¥í¥Ã¥×¤ò½Ð¤¹¡¢¤½¤é¤½¤¦¤è¡×¡Ö·§¤ÈÁø¶ø¤·¤¿»þ¤ÎÃí°Õ½ñ¤£÷¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë·§Èï³²Â¿È¯¤Î¤¿¤á¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Æþ¤ë¡¢º£Æü¤âºòÆü¤âÂ¿È¯¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
