６月に政界を引退した自民党元幹事長の石原伸晃氏（６８）が、妻とともに大阪・関西万博を訪れた様子をアップした。

１１日に自身のインスタグラムを更新し「昨日は朝から大阪万博に！各パビリオンを回って、夜の水上ショーまで楽しむ予定でしたが、、、」と記した。Ｘ（旧ツイッター）でも「辛坊さんに感化されて、私も今日は朝から大阪万博に！」と投稿した。

元女優の妻・田中理佐さんと楽しそうに記念撮影。後ろに映るミャクミャクと同じポーズを取った。

妻の理佐さんは以前、伸晃氏の公式サイトに「妻の目」というページを持っており、自身のプライベートや夫の様子を写真とともに投稿していた。

政界を引退している伸晃氏は、自身のインスタグラムにプライベートの様子などを投稿。９月３０日の投稿では「＃伸晃の夏休み」と題して写真をアップ。「＃夏休み ＃下田 ＃海 ＃駅 ＃海の駅 ＃夏」とハッシュタグをつけて、静岡県の下田にいることを報告。ショーパンにビーチサンダル、麦わら帽子、サングラスをかけた別人のような姿で、新聞を熟読する姿をアップしていた。