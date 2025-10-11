ネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」が１１月１日にスタートする。先日ダウンタウン・松本人志（６２）のビジュアルが公開され期待が高まる中、収録に臨む松本の姿が都内のスタジオで目撃された。

「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」は月額１１００円、年額１万１０００円。「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」の３つのカテゴリーに分かれており、松本のコンテンツでは芸人らによる大喜利やトーク番組が配信されるという。

サービス始動を前にして、松本も満を持して動き出した。「９月中旬、都内のスタジオで松本さんと人気中堅芸人らによる収録が行われました。吉本興業の上層部も見に来ていて、現場はかなりの厳戒態勢。２ステージ使って撮影していたのですが、パーティションで仕切られるなどして様子はうかがえないようになっていましたね」（映像関係者）

中堅人気芸人らがコント調の衣装に身を包み進められた収録は半日以上続いた。２４年１月に活動休止して以来、１年１０か月ぶりの復帰となるが、休止前と変わらない姿を見せたという。「見た目の変化はあまり感じませんでしたね。静かにスタジオに入っていきましたよ」（スタジオ関係者）

松本の目撃情報がスタジオ内をかけめぐると、同所で別の収録を行っていた後輩芸人が続々とあいさつに訪れたという。収録には非吉本の人気芸人も参加しており、地上波と遜色ないメンバー。新しいプラットフォームでどんな笑いを届けるか、注目だ。