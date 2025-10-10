IMALU¡¡Éã¤µ¤ó¤Þ¤Ë¡Ö¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤ÏÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤È°ÍÍê¤â¡Ä¡¡¾×·â¤ÎÈ¿±þ¡ÖÉÝ¤¯¤ÆÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎIMALU¡Ê36¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¶¡¦¶¦ÄÌ¥Æ¥ó¡ªÃÎ¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¿ÍÀ¸¤â¤ª¶â¤âÂ»¡ªËÌÂ¼¾¢³¤¤â»Ï¤á¤ë¿·»þÂå¤Î½ª³èSP¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Éã¡¦ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½ª³è¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î¥Í¥ª½ª³è¤ä¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Î¡¼¥È¡¢¤ªÊè¤äÁêÂ³¤ÎÌäÂê¤òÅ¸³«¡£
¡¡IMALU¤Ï¡ÖÎ¾¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤¬À¨¤¤ÉÝ¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿ÆÀÌ¤¬¤¤¤¤Ê¤êÏ¢ÍíÍè¤ë¤È¤«¡¢»ä¤ÏºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç±£¤·»Ò¤¬¤¤¤ë¤È¤«¤¬¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ä¡×¤È¸ì¤ê¶¦±é¼Ô¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö1²óÉã¿Æ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤È¤«¤ÎÌäÂê¤Ï°ì±þÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Éã¤¬»ä¤Î¤³¤ÈÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¡È¤ªÁ°²¿¤¬Íß¤·¤¤¤ó¤ä¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö»ä¤¬À¨¤¯¤ª¶â¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌÜ¤ò¤µ¤ì¤Æ¡£À¨¤¤ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤³¤«¤éÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£