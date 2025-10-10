¡Ö¤Ç¤â¡×¡Ö¤Ç¤â¡×¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤òÈÝÄêÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤±¤Ê¤¹µìÍ§¡£ÉÔËþ¤ä¶òÃÔ¤ÎÄ¹ÅÅÏÃ¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÃÇ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ä
ÆüËÜ°åÎÅÀ¯ºöµ¡¹½¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤³¤í¤ÎÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¡¢ÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁê¼ê¡¦¾ì½ê¤¬¡Ö¤Ê¤¤¡×¤ÈÌó30¡ó¤Î¿Í¤¬²óÅú¡£25.8¡ó¤Î¿Í¤¬ÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¡ÖÃÎ¿Í¡¦Í§¿Í¡×¤¬¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¿´¤òÍð¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Æ¡½¡½¡£ºÇÁ±¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤Èµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÅÄÈþÎ¤¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦¼¢²ì¸©¡¦Ìµ¿¦¡¦63ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸òÎ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ³ØÀ¸¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡½¡½¡£
* * * * * * *
¡Ö¤Ç¤â¡×¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ
¼«Ëý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ê¤Î¤«¸«±É¤ÃÄ¥¤ê¤À¤·¡¢Êì¿Æ¤«¤éÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢Â¾¿Í¤ÎÄ¹½ê¤òÁÇÄ¾¤ËË«¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¿Í¤Î°¸ý¤ò¸À¤¦¤Î¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È1¡Á2»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¼«Ê¬¤è¤ê¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤À¤È»×¤¤¡¢¤½¤Ã¤È±ï¤òÀÚ¤Ã¤¿ÃÎ¿Í¤¬°ì¿Í¤¤¤ë¡£
A»Ò¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡£Åö»þ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Âç³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¶á½ê¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤êºÆ²ñ¤·¤Æ°Ê¹ß¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¡¢Îø°¦ÁêÃÌ¤Ê¤É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Ãç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»ä¤¬½¢¿¦¤·¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢23ºÐ¤Ç·ëº§¤·¤Æ¼Â²È¤ÇÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏºÆ¤Ó²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¡£30Âå¤Ë¤Ê¤êº£ÅÙ¤ÏÈà½÷¤Î¤Û¤¦¤¬·ëº§¤·¤Æ¼Â²È¤ò½Ð¤¿¤³¤È¤Ç²ñ¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢40ÂåÁ°È¾¤Î»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥é¥¹²ñ¤òµ¡¤Ë¡¢¸òÎ®¤¬Éü³è¤·¤¿¡£
A»Ò¤ÏÀÎ¤«¤é¤Þ¤¢¤Þ¤¢ÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤¿¡£Âç³Ø»þÂå¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢À³Ê¤â¤¤¤¤¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤Îº¢¤ÏÀõ¹õ¤¤È©¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤¢¤«È´¤±¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÈþ¿Í¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥é¥ó¥Á¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¥¯¥é¥¹²ñ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£µìÍ§¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤±¤Ê¤¹¤Î¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖB¤Ã¤ÆÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÁé¤»¤Æ¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¤ï¡¼¡×¤È»ä¤¬¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤Ç¤â¤¢¤Î»Ò¡¢20Âå¤Î»þ¤Ë¥»¥Õ¥ì¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÇºÇ¹â¤Î²÷´¶¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¥è¥¬¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤¿»þ¤Ïµ¤»ý¤Á°¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡£
ÊÌ¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¤Ç¤â½¡¶µ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¿¤³¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¥¯¥é¥¹¤ÎÈ¾¿ô¤ËÅÅÏÃ¤Ç´«Í¶¤·¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡¢º£¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é¥¯¥é¥¹²ñ¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÃÆ´Ý¤Î¤è¤¦¤Ë°¸ý¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¡Ö¤Ç¤âÊÝ°é±à¤Î»þ¤Ë¤¢¤Î»Ò¡¢»ä¤Î¥Ñ¥ó¼è¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤¤¡¢³«¤¤¤¿¸ý¤¬¤Õ¤µ¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£40Ç¯Á°¤ÎÏÃ¤ò¤½¤ó¤ÊÇ®ÎÌ¤Ç¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤è¤Û¤Éµ²±ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
°ìÈÖ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Èþ¿Í¤ÇÍÌ¾¤À¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤â40Âå¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼ã¡¹¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤È¡¢»ä¤¬ÏÃ¤·¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤¬¤±¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¼ó¹Î¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤Ç¤â¤¢¤Î»Ò¤Ã¤Æ¡Ø¥ß¥¹¥¿¡¼¥ì¥Ç¥£¡Ù¤ß¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¡Ö¤Ç¤â¡×¥ì¥·¡¼¥Ö¤ÇÂÇ¤ÁÊÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
Èþ¿Í¤Î¤±¤Ê¤·Êý¤Ë¤½¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤ä¸ì×Ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È´¶¿´¤µ¤¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£³Î¤«¤ËÈà½÷¤Ï½÷À¤È¤·¤Æ¤Ï¹üÂÀ¤À¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤è¤µ¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¡£³Ø¹»°ì¤ÎÈþ½÷¤ò¤½¤ó¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¾×·â¤À¤Ã¤¿¡£
»ä¤Ï°Â²Á¤Ê¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡©
²¿ÅÙÌÜ¤«¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢A»Ò¤¬Ì¼¤ÎÄÌ¤¦¥Ð¥ì¥¨¶µ¼¼¤Ç¤Î¡ÖÉðÍ¦ÅÁ¡×¤òÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¤¢¤ë»þ¡¢¥Ð¥ì¥¨¶µ¼¼¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤ÇÀ¸ÅÌ¤Î°ì¿Í¤ÎºâÉÛ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¤¹¤°¤ËÀèÀ¸¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£
¤À¤¬¡¢A»Ò¤Ï¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤òÈÈ¿Í¤È·è¤á¤Ä¤±¡¢¤½¤Î¿Æ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖC¤µ¤ó¡¢Åð¤ó¤À¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤ËÇ§¤á¤µ¤»¤Ê¤µ¤¤¤è¡£¤¢¤Ê¤¿¤âÌ¼¤ÎÉÊ¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥Ð¥ì¥¨¶µ¼¼¤ËÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¡¢ÂçÀª¤ÎÁ°¤Ç¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÉÊ¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÃ¯¤«¤òÀÕ¤á¤¿¤Æ¤ë¿Í¤Î¡¢¤É¤³¤ËÉÊ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤ó¤ÊÏÃ¤òÆÀ°Õ¤²¤Ë¸ì¤ë´¶³Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
¤½¤Îº¢¤«¤é¡¢Èà½÷¤Ë¤è¤ëÅÅÏÃ¹¶Àª¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡ÖÅðÆñ»ö·ï¡×¤Î·ëËö¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¤ª¤«¤¿A»Ò¤ÎÍ½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤¿¿¿Áê¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¥Ð¥ì¥¨¶µ¼¼¤Ç¸ÉÎ©¤·¡¢ÏÃ¤·Áê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£°ìÅÙ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤æ¤¦¤Ë2»þ´Ö¤ÏÏÃ¤·Â³¤±¤ë¡£
¥Ð¥ì¥¨¶µ¼¼¤ÎÏÃ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÎÙ¿Í¤Î°¸ý¡¢¼ÂÊì¤Ø¤ÎÉÔËþ¡¢É×¤Î¶òÃÔ¡Ä¡Ä¡£ºÇ½é¤Ï»ä¤âÈà½÷¤ò¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë»×¤¤¡¢¿Æ¿È¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤¬Èà½÷¤ò¤Ä¤±¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÅÅÏÃ¤Ï¿¼Ìë¤Ë¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡£23»þº¢¤«¤éÏÃ¤·»Ï¤á¡¢Æü¤ò¤Þ¤¿¤°¤³¤È¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÅÅÏÃÀÚ¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢ÊÌ¤ÎÃÎ¿Í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Âç³Ø»þÂå¡¢¤µ¤ó¤¶¤óÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤¦Ìµ²¼¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬ÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤È¤¤¤¨¤ÐÆ±¤¸¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡¢¤¤¤µ¤µ¤«íä°×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê´Ø·¸¤ò¿ôÇ¯´ÖÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢A»Ò¤¬Èï³²ÌÑÁÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÉ×¤Î¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½É×ÉØ¤¬ÎÙ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¡£»ä¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¦¡£
¤Ê¤ó¤Ç¤âÆ±Î½É×ÉØ¤È¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Æ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢A»ÒÛ©¤¯¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¤À¡£¤À¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë´Æ»ë¤Î¤¿¤á¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÉÝ¤¯¤Ê¤ê¡¢»þ¡¹µïÎ±¼é¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
É×¤Î³¤³°ÉëÇ¤¤ËA»Ò¤¬¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê»þ¤À¡£¤³¤ì¤Ç¤â¤¦Ï¢Íí¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È°Â¿´¤·¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¤Ê¤ó¤ÈÉëÇ¤Àè¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»þº¹¤â¤ª¤«¤Þ¤¤¤Ê¤·¤Ç¡¢ÁáÄ«¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤·²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢»ä¤ÏÉ×¤«¤éÉÔ¿³¤Ê´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¤½¤³¤Ç¤ä¤ó¤ï¤ê¤È¡¢¡Ö³¤³°¤«¤é¤À¤ÈÅÅÏÃÂå¤¬¹â¤¯¤Ä¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤ÈÀÚ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ë¤«¤«¤ë¤è¤ê°Â¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Ê¤ó¤È»ä¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÎÂå¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡¡Èà½÷¤¬Ï³¤é¤·¤¿ËÜ²»¤Ë¡¢»ä¤Î¿´¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÆóÅÙ¤ÈÈà½÷¤ÎÏÃ¤Ë¤Ï¤Ä¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£ÅÅÏÃ¤â¥á¡¼¥ë¤â°ìÀÚÌµ»ë¤ò·è¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤ËA»Ò¤âÄü¤á¤¿¤Î¤«¡¢¤ä¤¬¤ÆÏ¢Íí¤Ï¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
20Âå¤Îº¢¡¢A»Ò¤Ë°ìÅÙ¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤¤¤¦²ñÏÃ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà½÷¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£»×¤¨¤Ð¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¤¤¤¤³Ê¹¥¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÈà½÷¤Î¶òÃÔ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£A»Ò¤Î¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Áê¼ê¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯¤µ¤»°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤ËÆ°¤«¤¹ËâË¡¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¹Í¤¨¤¹¤®¤À¤í¤¦¤«¡£
Èà½÷¤¬º£¤É¤³¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«»ä¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¡£ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ÆÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¤È¤À¤±¤Ä¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£¤Î»ä¤Îµ¶¤é¤¶¤ë¿´¶¤Ç¤¢¤ë¡£
¿´¤¬Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ä
ËÅÄ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¶¯¤¤·è°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ¹Ç¯´Ø·¸¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀA»Ò¤µ¤ó¤È±ï¤òÀÚ¤ê¡¢²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸À¤¬¶á¤¤¿Í¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Û¤É¡¢Â¾¤Î¿Í¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤º¤Ë°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Çº¤ß¤¬¤¢¤ëÊý¡¦º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë¡¢Âè»°¼Ô¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤ëÁªÂò»è¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ü¤Þ¤â¤í¤¦¤è¤³¤³¤í
https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/
¡ü¤è¤ê¤½¤¤¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¼Ò²ñÅªÊñÀÝ¥µ¥Ý¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
Tel¡§0120-279-338¡Ê¤Ä¤Ê¤°¡¡¤µ¤µ¤¨¤ë¡Ë¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥À¥¤¥ä¥ë¡¦ÌµÎÁ¡Ë
´ä¼ê¸©¡¦µÜ¾ë¸©¡¦Ê¡Åç¸©¤«¤é
Tel¡§0120-279-226¡Ê¤Ä¤Ê¤°¡¡¤Ä¤Ä¤à¡Ë¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥À¥¤¥ä¥ë¡¦ÌµÎÁ¡Ë
HP¡§https://www.since2011.net/yorisoi/
¡ü¤³¤³¤í¤Î·ò¹¯ÁêÃÌÅý°ì¥À¥¤¥ä¥ë
ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿½êºßÃÏ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¦À¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤³¤³¤í¤Î·ò¹¯ÅÅÏÃÁêÃÌ¡×Åù¤Î¸øÅª¤ÊÁêÃÌµ¡´Ø¤ËÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
Tel¡§0570-064-556¡Ê¤ª¤³¤Ê¤ª¤¦¡¡¤Þ¤â¤í¤¦¤è¡¡¤³¤³¤í¡Ë¡Ê¥Ê¥Ó¥À¥¤¥ä¥ë¡Ë
³ÆÁêÃÌÁë¸ý°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¢¨ÉØ¿Í¸øÏÀ¤Ç¤Ï¡ÖÆÉ¼ÔÂÎ¸³¼êµ¡×¤ò¿ï»þÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºßÊç½¸Ãæ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤³¤Á¤é
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡¦Åê¹ÆÍó¤Ø
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòµ·,
ºßÂð°åÎÅ,
²£ÉÍ,
¿ÀÆàÀî,
ÀÅ²¬,
²ð¸î,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥À¥¤¥¹,
Ë¡Í×,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡