¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÛÃÏ¸µÂçºå¤Ç¤Îºå¿À£Ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤¿¤áÂ©¡Ä²¼¹î¾å¡ÖÆüËÜ°ì¡×¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸ÀÀ¤¦
¡¡²¼¹î¾å¤òÁÀ¤¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ºå¿À¤Ë²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡££±£±Æü¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤ËÎ×¤à¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ºå¿À¤ÎÆ°¤¤À¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£±£±·î£²£²Æü¤Ë¤ÏÂçºå¡¦¸æÆ²¶Ú¤Ç£Ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤¦¡£¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ»á¡Ê£¶£´¡Ë¤âÇ®¶¸Åª¤Ê¸×ÅÞ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡Ê£µ£°¡Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤ªÍ¶¤¤¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯Âçºå¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºå¿À¤ÏÊ¼¸Ë¡£¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤·¤¿£²£°£²£³Ç¯¤ÏÂçºå¤È¿À¸Í¤ò¸ò¸ß¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ëà¥À¥Ö¥ë£Ö¥Ñ¥ì¡¼¥Éá¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤ªÉ¨¸µ¤ÎÊ¼¸Ë¡¦ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¡Ê£´£·¡Ë¤¬·ÙÈ÷ÈñÍÑ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¼Â»Ü¤ò¸«Á÷¤ê¡¢Âçºå¤Ç¤ÎàÃ±ÆÈ³«ºÅá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë´ØÀ¾·÷¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ªÎÙ¤ÎµåÃÄ¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Ð¥Ä¤¬°¤¯¡¢¥Õ¥í¥ó¥È´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÆ±¤¸´ØÀ¾¤À¤±¤É¡¢¸þ¤³¤¦¤Ï¿Íµ¤µåÃÄ¤Ê¤Î¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ëµþ¥»¥é¤Ç¤â¼çºÅ¥²¡¼¥à¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡Ä¡×¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¤Ð¤«¤ê¡£¤·¤«¤â£³Ï¢ÇÆ¤·¤¿£²£±Ç¯¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬¤Ê¤¯¡¢£²£²Ç¯¤Ï¸æÆ²¶Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃ±ÆÈ³«ºÅ¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£
¡¡¤â¤Ï¤ä²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤Ë¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡££²£³Ç¯¤Î´ØÀ¾¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï£³¾¡£´ÇÔ¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¥¦¥Á¤Ï£²£±Ç¯¤ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¤ä¤é¤ì¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤ä¤êÊÖ¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºå¿À¤Ë¤â¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë¡£ÄË²÷¤Ê²¼¹î¾å¤ò¼Â¸½¤·¡¢°ìÌðÊó¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£