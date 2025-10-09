橋本将生（timelesz）「ひと夏の共犯者」第2話で衝撃の展開！澪のもう1つの人格が顔を出す！
テレ東では、10月3日（金）から、ドラマ24「ひと夏の共犯者」（毎週金曜深夜24時12分〜）を放送中です。
原作は、「財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜」（テレ東）、「ディアマイベイビー〜私があなたを支配するまで〜」（テレ東）に続く、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルWEB漫画。
【動画】主演・橋本将生（timelesz）！推しのアイドルとの夢のような共同生活「ひと夏の共犯者」
「最愛の推しは、殺人犯かもしれない…。」大学生の主人公・岩井巧巳が、推しのアイドル・片桐澪との夢のような同居生活を送るうちに、彼女の中にはもう1つの人格「眞希」がいることに気が付く…。巧巳は裏の顔である眞希に惹かれるようになり、彼女のために全てを捧げ“共犯”となる道を選ぶ。「最愛の推し」を守るため、自らの手を汚しながらも墜ちていく男の逃避行ラブサスペンスです。
第1話の見逃し配信再生回数が、配信開始から4日間(10/4〜10/7)で"100万回"（※TVer DATA MARKETINGにて算出、TVer・ネットもテレ東・Leminoの合計値）を突破。さらにTVerランキングでは総合・ドラマ両部門で堂々の"1位"にランクイン！
第1話では、大学生・岩井巧巳（橋本将生）が推していたアイドル・片桐澪（恒松祐里）とのまさかの共同生活から始まり、夢と現実が交錯するスリリングな展開が視聴者を一気に物語へと引き込みました。
放送直後からSNSでは大きな反響が寄せられ、「推しが殺人犯かもしれない」という衝撃的なテーマ性が話題に。「橋本将生の透明感が素晴らしい」、「恒松祐里の2つの人格の演技がすごい」、「映像美が素晴らしい」といった投稿が相次ぎ、早くも注目度の高い話題作となっています。
快進撃が止まらない本作の第2話（10月10日（金）放送）では、巧巳と澪、そしてもう1つの人格「眞希」の“共犯関係”が、より危うく濃密に絡み合っていきます。澪の恋人だった海斗（浅野竣哉）の死の真相が少しずつ明かされ、刑事・塔堂（萩原聖人）らの捜査線上に浮かび上がる澪の影。そして澪の中に眠る「眞希」が語る衝撃の告白とは――？愛と罪が交錯する逃避行ラブサスペンスは、ますます目が離せません！
≪第2話あらすじ≫
推しのアイドル・片桐澪(恒松祐里)の中に、もう1つの人格・眞希が存在することを知った巧巳(橋本将生)は、動揺する中で眞希から澪についての秘密と、死亡した澪の彼氏・海斗(浅野竣哉)に関する情報を聞く。
一方で、海斗死亡事件の発覚と同時に澪が行方不明になり、所属事務所や残されたAMELのメンバーも動揺と不安を募らせていく。
澪と眞希、2つの人格の間で揺れ動きながら同居生活を続ける巧巳であったが、ある日澪は突然、巧巳の元からも姿を消してしまい--！？
「ひと夏の共犯者」は、＼ネットもテレ東・TVer・Leminoで第1話を無料配信中！／
≪イントロダクション≫
大学3年生の主人公・岩井巧巳（橋本将生）は、アイドルグループAMELのMIOこと片桐澪（恒松祐里）を推していた。その笑顔は、日々の支えだった。しかし、人気ミュージシャン・海斗（浅野竣哉）との熱愛報道を知り、ショックを受ける。心の傷を癒やすために訪れた田舎の亡き祖父の家の前で、巧巳は偶然、行くあてがなく雨に濡れた傷だらけの澪と出会う。「しばらくここに置いてください」と懇願する澪を受け入れ、夢にまで見た推しアイドルとの同居生活が始まる。
一緒に過ごす中で、巧巳は澪の中にもう1つの人格「眞希」がいることに気が付く。そして「熱愛報道のあった海斗が死亡した」というニュースが報じられ、「彼女は殺人犯かもしれない」という疑念が湧いてくる。信じたいのに、疑わずにいられない。そして、巧巳は眞希に翻弄されながらも、愛ゆえに踏み出す。「最愛の推し」を守るために、そして共犯者になるために。これは、“幻の愛”に溺れた男が堕ちていく、危険で切ない逃避行ラブサスペンス。
≪番組概要≫
【タイトル】ドラマ24「ひと夏の共犯者」
【放送日時】毎週金曜深夜24時12分〜24時42分
【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
【ＢＳテレ東】毎週火曜 深夜24時00分〜24時30分 放送
【配信】各話放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題配信
広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！
▶テレ東HP(ネットもテレ東)
▶Lemino
【原作】MANGAmuse・花井カオリ・テレビ東京「ひと夏の共犯者」(AMUSE CREATIVE STUDIO・テレビ東京刊)
【主演】橋本将生（timelesz）
【出演】恒松祐里 永瀬莉子 石川瑠華 丈太郎 ／ 柾木玲弥 萩原聖人
【脚本】開真理 守口悠介
【監督】八重樫風雅 渡邉裕也 佐藤リョウ
【音楽】佐久間奏
【主題歌】timelesz「Limited Nights」（Over The Top）
【エンディング】カメレオン・ライム・ウーピーパイ「Give in」（CLWP Records）
【チーフプロデューサー】祖父江里奈（テレビ東京）
【プロデューサー】藤田絵里花（テレビ東京）山下宏樹（PROTX) 難波裕介（PROTX)
【協力プロデューサー】元村次宏（東通企画）
【制作】テレビ東京 PROTX
【製作著作】「ひと夏の共犯者」製作委員会
【公式HP】
【公式X】@tx_hitonatsu
【公式Instagram】@tx_hitonatsu
【公式TikTok】@tx_hitonatsu
【ハッシュタグ】＃ひと夏の共犯者 ＃ドラマひと夏
澪の中に眠るもう1つの人格・眞希がついに顔を出す――。衝撃の展開となる第2話、放送をお楽しみに！！
「ひと夏の共犯者」は、＼ネットもテレ東・TVer・Leminoで第1話を無料配信中！／
