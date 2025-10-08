真釣ちゃんねる「やばぁ、雷魚の生命力」 激やせ雷魚の驚異的な回復ぶりを語る
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
人気YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「ガリガリのライギョ毎日のルーティン。【やせすぎ雷魚15日目】」というタイトルの動画を公開。YouTubeクリエイター・真釣ちゃんねるが、自宅で飼育している激やせ状態の雷魚の15日間にわたる世話と驚異的な生命力について語った。
動画冒頭、真釣は雷魚の朝の日課である水替えや糞の掃除、塩水浴の過程を丁寧に紹介。「雷魚ってね、もうほんとに生命力めちゃくちゃ強くて」と述べ、小学生時代の印象的なエピソードも披露。「干上がった水路の底でカピカピに乾いた雷魚が、棒で突っついたらビタンビタンって動いた。やばぁ、雷魚の生命力と思って。すごくない？」と語り、生き物好きの視聴者から多くの共感を集めそうだ。
世話を続けてきた痩せた雷魚については、「ウエストあたり、ここ。ね、お肉、付いてきて。こんな、太くなった。」と、体形や体調の変化を細かく観察。さらに、「尾びれの方とか、かなり綺麗になってると思うよ」と回復の様子も報告し、「雷魚はおとなしいもんです、ほんとに。これやってる時も、全然暴れたりとかしません。すごいお利口さんです」と性格にも言及した。
食事シーンでは、「今日与える餌がこちらです。これは、ハスです。雷魚にもね、お裾分けしてあげようと思いまして。」と、市販の人工飼料を魚に詰める独自の給餌法なども披露。「今日もいい食べっぷり。これはね、やっぱどんどんウエスト太くなっていくんじゃない？」と今後の回復に期待感を見せる場面もあった。
動画の締めくくりでは日々の観察と変化の記録をこれからも続けていく姿勢を見せた。
チャンネル情報
真釣ちゃんねる（まつりちゃんねる）釣り、ガサガサ、アクアリウム、日本淡水魚、九州から自然や生き物の姿をお届けします♪BitStar所属