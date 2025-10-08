佐々木希とスギちゃんがCM共演、“5人のミニスギちゃん”が歌って踊る

女優の佐々木希（37歳）が、イメージキャラクターを務めるGMOクリック証券の新CMに出演。10月8日より、「株式手数料ゼロゼーロ」篇を公開した。



今回のCMは、童謡「かえるの合唱」の替え歌メロディーにのせて、GMOクリック証券の株式手数料“完全無料”を歌で伝える内容。



佐々木が「GMOクリック証券は株式手数料ゼロ？」と問いかけると、「手数料0（ゼロ）」の被り物をした5人の“ミニスギちゃん”が登場し、株式手数料ゼロ、そしてNISA、FX、投資信託、CFDの手数料もまるっとまとめて0円であることを歌う。“ミニスギちゃん”の歌とダンスに反応する佐々木の表情にも注目だ。