なぜか、反応が冷たい。子どもの熱で休むと伝えた後の、職場の“塩対応”【ママリ】

責任感はパートも同じ！職場の欠勤連絡、職場内の反応にモヤモヤ

私の職場は欠勤の連絡をする時にLINEを使っています。



他の人が「子供の体調不良で休みます」とLINEすると



「お大事に」とか「早く良くなるといいね」



など返信があるのですが、私の時はスタンプか既読スルーがほとんどです😅



先週も子供がRSになってしまい3日休むことになったのですが既読スルーされてしまいました‥。



わかるんですよ、皆さん忙しいし2ヶ月に1回は続けて休むパートをよく思ってないんだろうなあ‥と



あー月曜日どんな顔で行こうかなぁ‥嫌だなー行きたくないなー



また聞こえる声の大きさで悪口言われるんだろうなぁ😭





もちろん面接時に子供が体調不良の時は休ませてもらうことは伝えてあります。



旦那は「パートなんだから誰も何も思ってないでしょ」



って言いますがパートでも仕事をしている以上責任は一緒だと思ってます。

qa.mamari.jp

LINE は仕事の連絡にも使われる 便利 なツールですが、反応の違いが思わぬモヤモヤを生むこともあります。投稿者さんは欠勤の連絡をした際、他の人と自分への対応が明らかに違うことに気づき、落ち込んでしまったそうです。その違いに落ち込み、悪い方に想像しまう投稿者さんの胸の内に、皆さんはどう思いますか？

子どもが小さいうちは、どうしても頻繁に休まなければならないことがあります。欠勤の連絡をするのは心苦しいものですよね。投稿者さんも決して喜んで休んでいるわけではなく、しぶしぶLINEを送っている中で他の人と反応が違うと、悲しくなってしまうのも無理はありません。



パートであっても社員であっても、働く以上はみんな責任をもって職務にあたっています。だからこそ、欠勤の連絡に対してあからさまに態度を変えられると、やるせない気持ちになりますよね。思いやりのある一言があるだけで、救われる人もきっと多いはずです。

欠勤連絡のスルーはあるある？謝ったらそのあとは気にしないで堂々と！

自分の欠勤連絡に、職場内の反応が他の職員と違うことについてママリユーザーからも共感の声が寄せられました。皆さんも同じような思いを抱えながら、子育てをしながら仕事を頑張っているのですね。

最初はお大事にとかありましたけど、皆さん慣れてきたのか途中からスルーでしたよ笑



でも、仕事行った時に皆さんに謝れば全然気にしてないみたいで大丈夫でしたよ👌



いちいち返信するの面倒なひとも居ると思うのでそんなに気にしなくて大丈夫かと思いますよ☺️‼️

qa.mamari.jp

わかります…

子供も小さいし、突然休むこともあるのですが、周りはもう手が離れた子供や中学生などもう突然休むことがない人達ばかりで、私もグループLINEがあるので、そこに休みますと言うのですが、既読無視されます。

他の人にはすぐスタンプなどの返信が来るのですが…

あーまた休むの？って思われているんだろうなーと🙄

こうゆうことがあるから正社員からパートになったのに、パートでもダメなの？って思っちゃいます⚡️

qa.mamari.jp

他のママリユーザーからも、投稿者さんと同じような経験をしたという声が多く寄せられています。社員であってもパートであっても、休みが続くと冷たい反応をされることがありますが、それを「仕方ない」とは思いたくありませんよね。



子どもの体調は家庭や園、学校の環境によって大きく異なります。どんなに気をつけていても、成長期の子どもは体調を崩しやすく、頼れる人がいなければ親が休むしかありません。



そんな中で、職場の人の態度や一言がさらに親を追い込んでしまうのはとても悲しいことです。気軽なLINEのやり取りであっても、相手の状況や気持ちを思いやる姿勢を忘れずにいたいですね。

