タオルアートで表現されたPEANUTSの世界が楽しめる！タオル美術館 PEANUTSコミック誕生75周年記念 特別展「SNOOPY Hug Your Happiness 〜スヌーピー しあわせつむぐ展〜」

愛媛県今治市のタオル美術館にて、PEANUTSコミック誕生75周年を記念した特別展「SNOOPY Hug Your Happiness 〜スヌーピー しあわせつむぐ展〜」が2025年10月4日(土)よりスタートしました。

タオル美術館の開館25周年も記念するダブルアニバーサリー企画として、タオルアートで表現されたPEANUTSの世界が楽しめます。

タオル美術館 PEANUTSコミック誕生75周年記念 特別展「SNOOPY Hug Your Happiness 〜スヌーピー しあわせつむぐ展〜」

期間：2025年10月4日(土)〜2027年1月26日(火)

会場：タオル美術館5階有料ギャラリー（愛媛県今治市朝倉上甲2930）

時間：9:30〜18:00 (最終入場17:00)

入場料：大人1,000円、中高校生800円、小学生600円、未就学児無料

PEANUTSコミック誕生75周年と、タオル美術館開館25周年を記念したダブルアニバーサリー特別展。

メインアートにはあたたかなタオルに包まれた「スヌーピー」と仲間たちが描かれ、記念すべき年の特別感を表現しています。

約80点におよぶ展示は、タオル織のさまざまな手法で繊細かつダイナミックに表現され、訪れる人々に「日常のなかのしあわせ」を感じさせてくれる空間です。

展示のみどころ

CHAPTER1 PEANUTSがつむぎつづけた日常を、やわらかなタオルで。

タオル美術館でしか見られないメインアートのオブジェや、長さ26mの巨大なタオルアート、約3000本の糸巻きで作られた「スヌーピー」からインスパイアされたアートなど、見ごたえのある展示が盛りだくさんです。

CHAPTER2 個性ってすばらしい！PEANUTS ALL STARS

個性豊かなPEANUTSの仲間たちが勢ぞろいするエリア。

おなじみの「スヌーピー」や「チャーリー・ブラウン」をはじめ、色とりどりの糸巻きに囲まれながら、たくさんのキャラクターとの出会いを楽しめます。

CHAPTER3 みんなと一緒に、「しあわせつむぐ」をこれからも。

ふわふわの「スヌーピー」とハグができる柱や、タオル美術館でしか撮影できないフォトスポットなど、思い出を持ち帰れる体験型展示が用意されています。

イベント限定グッズ

展示期間中、四国最大級となる「スヌーピー」のグッズ売り場が併設されます。

オリジナルデザインのイベント限定グッズや75周年記念グッズを含む約800点のグッズが順次ラインナップします。

イルミネーション「SNOOPY Happiness Night」

開催期間：2025年11月1日(土)〜2026年1月26日(火)

プロジェクションマッピング上映時間：18:00／18:30／19:00／19:30

入場料：大人1000円、中高生800円、小学生600円 ※展示入場料と別途必要

2025年11月1日(土)からは、毎年好評のイルミネーションが「SNOOPY Happiness Night」と題してパワーアップしてスタート。

過去最大規模となる約45万球の光に包まれた夜の庭園が幻想的に彩られます。

また、展示テーマに連動した3Dプロジェクションマッピングも実施され、タオル美術館でしか味わえないPEANUTSの世界観に浸れます。

タオルならではの温かみと優しさで表現されたPEANUTSの世界に浸れる特別な展覧会。

ここでしか手に入らない限定グッズのショッピングや、夜に輝く幻想的なイルミネーションと、一日中「スヌーピー」たちと一緒に“しあわせ”な時間を過ごせます。

タオル美術館で開催中の特別展「SNOOPY Hug Your Happiness 〜スヌーピー しあわせつむぐ展〜」の紹介でした。

© 2025 Peanuts Worldwide LLC

