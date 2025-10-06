秋山稔樹騎手（２４）＝栗東・フリー＝が結婚していたことが分かった。お相手は一般女性（２９）で、先月１９日に滋賀県・草津市役所に婚姻届を提出した。「この度、交際５年記念日に入籍しました。僕にとって人生で初めての彼女ですが、競馬の成績がいい時も悪い時も、騎手を辞めたくなるような苦しい時も、いつもそばで支えてくれた大切な人です」と感慨深い表情を見せる。

２０年に美浦・蛯名利弘厩舎からデビュー。２３年夏に初めて栗東トレセンに滞在すると、２４年の年初からは栗東に腰を据え、１２月の朝日杯ＦＳでは初のＧ１騎乗（コスモストームで１５番人気８着）も果たした。今年１月に栗東・フリーに所属変更し、着実に関係者の信頼を得ている。「（１０１勝して）自力で減量を取るまでは結婚はしたくないと言っていたのですが、僕を信じて待ち続けてくれました。師匠や両親と同じくらい応援して支え続けてくれている彼女を、今度は僕が支えていきたいと思いました」。

ＪＲＡ通算１０６勝（１０月６日現在）。最高の伴侶を得て、今まで以上に感謝、恩返しの気持ちで騎乗していく。