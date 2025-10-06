²¬Â¼Î´»Ë¤¢Á³¡Ä¡Ö¤½¤é¾¡¤¿¤ì¤Ø¤ó¤ï¡×¥á¥Ç¥£¥¢½é¡ªÌó1700¿Í¤ÎÅ·ºÍ»ù¤¬ÄÌ¤¦Ä¶¿Ê³Ø¹»¤Î¡ÈÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤ë¡É¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤È¤Ï¡ª¡©
¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä¤Ê¤ë¤ß¤È¡¢»Ò¤É¤â¤òÅìÂç¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤²¬Â¼Î´»Ë¡£10·î6Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ö¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼¤Î²á¤®¤ë£Ô£Ö¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¶µ°éÇ®¿´¤Ê£²¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·²á¤®¤ëÆàÎÉ¸©¤Î³Ø¹»¡ÖÀ¾ÂçÏÂ³Ø±à¡×¤òÆÃ½¸¤¹¤ë¡£¤Ê¤ó¤Èº£²ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½é¤ÎÄ¹´ü´ÖÀøÆþ¤ËÀ®¸ù¡£¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éÇ®¶¸Åª¥¤¥Ù¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¢³×Ì¿Åª²á¤®¤ëÀ¾ÂçÏÂ¶µ°é¤òÅ°Äì²òË¶¤¹¤ë¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó
Ìó1700¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ÄÌ¤¦¡¢Ãæ¹â°ì´Ó¤ÎÃË½÷¶¦³Ø¹»¡¦À¾ÂçÏÂ³Ø±à¡£ÅìÂç¹ç³Ê¼Ô¿ô¤Ï´ØÀ¾£²°Ì¤ò¸Ø¤ëÄ¶Ì¾Ìç¹»¤À¡£¿Ê³Ø¹»¤È¤¤¤¨¤Ð¸·¤·¤¤¥¤¥áー¥¸¤â¤¢¤ë¤¬¡¢À¸ÅÌ¤Ï¤¤¤¤¤¤¤È³Ø±àÀ¸³è¤òËþµÊ¤·¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎËþÂÅÙ¤â¹â¤¤ÍÍ»Ò¡£À¾ÂçÏÂ³Ø±à¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê³Ø¹»¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢À®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤ê²á¤®¤ëÆÈ¼«¤Î¶µ°é¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
£±¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É²á¤®¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡×¡£À¾ÂçÏÂ¤Ç¤ÏÃæ£²¤Þ¤Ç¤ÇÃæ³Ø£³Ç¯´Ö¤ÎÍú½¤ÈÏ°Ï¤ò¡¢¹â£±¤Þ¤Ç¤Ë¹â¹»¤ÎÁ´ÈÏ°Ï¤ò½ª¤ï¤é¤»¡¢¹â£²¤È¹â£³¤Ï¤Þ¤ë¤Þ¤ë¼õ¸³ÂÐºö¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¤³¤ó¤Ê¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¤Ê¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢ÊÙ¶¯¤ÎÍÍ»Ò¤òÇÁ¤¸«¤¹¤ë¡£
¼¡¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Á¥Ù¾å¤¬¤ê²á¤®¤ëÃË½÷ÊÌ¥¯¥é¥¹¡×¡£À¾ÂçÏÂ¤Ï¿Ê³Ø¹»¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯ÃË½÷¶¦³Ø¤À¤¬¡¢Ãæ£²¤Þ¤Ç¤ÏÃË½÷ÊÌ¤Î¥¯¥é¥¹¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¤Ï¤³¤³¤Ë³ØÎÏ¤òÈôÌöÅª¤Ë¿¤Ð¤¹ÈëÌ©¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª¡©¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¾ÂçÏÂ¥Á¥ã¥¤¥à¡×¡¢¡Ö£¸£µ£µ¡×¤Ê¤É¡¢ÅìÂç¤òÌÜ»Ø¤¹´Ä¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Å·ºÍ»ù¤À¤é¤±¤Î³Ø¹»¤Ç¤âÆÃ¤ËÀ®ÀÓ¾å°Ì¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ØÀ¸ÎÀ¡£³Ø¹»¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ëÀÄ±ÀÎÀ¤Ç¤Ï¡¢Á´¹»À¸ÅÌ¤Î1³ä¡¢Ìó200¿Í¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¤Æ¶¦Æ±À¸³è¤ò¤ª¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÆüºÇÄã£²»þ´Ö¤ÎµÁÌ³³Ø½¬¡¢Ê¿Æü¤Ï½ªÆü¥¹¥Þ¥Û¶Ø»ß¤Ê¤ÉÎÀÀ¸³è¤Îµ¬Î§¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÊÙ¶¯¤¬¤Ï¤«¤É¤ê²á¤®¤ë´Ä¶¤òµá¤á¤ÆÁ´¹ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³¤³°¤«¤é¤â±þÊç¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÎÀÀ¸¤Ï£¶Ç¯´Ö¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¿Ô¤¯¤·¤ÎÆü¡¹¤ò¤ª¤¯¤ë¤¬¡¢·î¤Ë°ìÅÙ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤¬¡ÖÆÃ¿©¡×¤ÎÆü¡£³ØÇ¯Á´°÷¤Ç¹Ô¤¯³°¿©¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§ー¥óÅ¹¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃ¿©¤Î»þ´Ö¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
²¿¤â¤«¤â¤¬³×Ì¿Åª²á¤®¤ëÀ¾ÂçÏÂ³Ø±à¤Ë¡¢¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤²¬Â¼¡£¼Â¤Ï¤Ê¤ë¤ß¤Ï¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤«¤é¡Ö²á¤®¤ë£Ô£Ö¡×¤¬À¾ÂçÏÂ³Ø±à¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÅÁ¤¨Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¡Ø¹Ô¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤É¤ó¤Ê³Ø¹»¤«¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤½¤Î´Ø¿´ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£²¬Â¼¤â¡Ö¤½¤é¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¾¡¤¿¤ì¤Ø¤ó¤ï¡Ä¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÊÙ¶¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ò¤É¤â¤Î»Ñ¤Ë¤¢Á³¤È¤Ê¤ë¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤Þ¤¿ÊÙ¶¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å·ºÍ»ù¤¿¤Á¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê²á¤®¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤âÌ©Ãå¡ª¡¡À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬£±Ç¯¤ÇºÇ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¸²½º×¤Î¡ÖÀ¶ÜÆº×¡×¡£À¸ÅÌ¤¬¸ÄÀ¤òÇúÈ¯¤µ¤»²á¤®¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ºß¹»À¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤áÌó4000¿Í¤â¤Î´ÑµÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¤È¤¤¤¦¡£ÎÏ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¯¥é¥¹Å¸¼¨¤äÉô³èÆ°¤ÎÈ¯É½¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÊ¸²½º×¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤¬¡¢À¶ÜÆº×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÊ¸¼Â¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¡£´ë²è¤ä¹Êó¤Ê¤ÉÁ´10Éô½ð¡¢140¿Í°Ê¾å¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¡¢Ê¸²½º×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNS¤â±¿±Ä¡£¤µ¤é¤Ë³«²ñ¼°¤ÎÆ°²è»£±Æ¤äÊÔ½¸¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÀ¸ÅÌ¼çÆ³¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÊ¸²½º×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤¬¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¸½¾ì¤Î»Ø´ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤«¤éQR¥³ー¥É¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤·¤¿Å·ºÍ»ù¤À¡£
°ìÊý¡¢Ê¸²½º×¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê³«²ñ¼°¤Ê¤É¤ò»ÅÀÚ¤ë¤Î¤Ï¡¢¼°ÅµÉô½ð¤ÎÉô½ðÄ¹¡£²¿»ö¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°²á¤®¤ë¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤È¡¢Ê¸²½º×¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ë¼õ¸³¥âー¥É¤ËÆþ¤ë¤¿¤áµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ë¼°ÅµÉô½ðÄ¹¤Î£²¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ê¸¼Â¤¬Ê³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
ËÜÈÖ¤Î10¤«·îÁ°¤«¤éÊÙ¶¯¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿Ê¸¼Â¤Î¥á¥ó¥Ðー¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÂæÉ÷¤¬´ØÀ¾¤ËµÞÀÜ¶á¡ª¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÊ¸²½º×ËÜÈÖ¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¥Ô¥ó¥Á¤¬¡Ä¡£µÞî±¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¤òÁÈ¤ßÄ¾¤¹¤â¡¢Éô½ðÄ¹¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀÕÇ¤´¶¤«¤é°Õ¸«¤¬·ãÆÍ¤·¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÄ´À°¤ÏÆñ¹Ò¡£²ñµÄ¤Ï¶ÛÇ÷¤·¤¿¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤¬¤³¤ÎÊ¸²½º×¤òÆüËÜ°ì¤ÎÊ¸²½º×¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÆüËÜ°ì¤Î³«²ñ¼°¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¼°ÅµÉô½ðÄ¹¡£ÅöÆü¤ÏÍ½ÁÛÄÌ¤êÂç±«¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÊ¸²½º×¤òÌµ»ö³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡ª¡©©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼Î´»ËMC¤Î¡Ö¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼¤Î²á¤®¤ëTV¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÏËè½µ·îÍË¤è¤ë11»þ17Ê¬ÊüÁ÷¡££¶Æü¡Ê·î¡Ë¤Ï¤è¤ë11»þ10Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡£TVer¤Ç¤âÌµÎÁÇÛ¿®¡£