¡ÚÀ®¾ëÀÐ°æ2025¡¦¼Â¿©¥ì¥Ý¡ÛÂæÏÑ¤Î²¦Æ»¥°¥ë¥á¤«¤é¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¥í¡¼¥«¥ë¥°¥ë¥á¤Þ¤Ç¤ò¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¡ª¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¤¬¸«¤Æ¤¤¿¡ªÂæÏÑÈþ¿©º×¡×¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù
¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê!!¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ ºù³¤Ï·¤ÎÂæÏÑÉ÷Æ¦Æý´¡¡×
Ãæ¹ñ¡¦Ê¡·ú¾Ê¤ÎÎÁÍý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿ÂæÏÑÎÁÍý¡£¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤ä¿ÉÌ£¤Î¶¯¤¤ÎÁÍý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÎÁÍý¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÉý¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡£¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Î¸½ÃÏ»ë»¡¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿À½Â¤ËÜÉôÉôÄ¹¤ÎÂç¶¶¾°»Ë¤µ¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÂæÏÑÎÁÍý¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¸½ÃÏ¤ÇÄ«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëóÄÆ¦Þù¡Ê¥·¥§¥ó¥È¥¦¥¸¥ã¥ó¡Ë¤Ç¤¹¡£
Æ¦Æý¤ò¿Ý¤Ç¤ª¤Ü¤íÆ¦Éå¾õ¤Ë¸Ç¤á¤¿¥¹¡¼¥×¤Ç¡¢Ìý¾ò¡ÊÂæÏÑ¤ÎÍÈ¤²¥Ñ¥ó¡Ë¤ò¿»¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¡×¤é¤·¤¯¤ª´¡¤È¤·¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ ºù³¤Ï·¤ÎÂæÏÑÉ÷Æ¦Æý´¡¡×539±ß¡£
¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ ºù³¤Ï·¤ÎÂæÏÑÉ÷Æ¦Æý´¡¡×¤ÎÍÆ´ï¤Ï¡¢¤ª´¡¤È¶ñºà¤Î2ÁØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½Å¤Í¤¿¾õÂÖ¤Ç¥ì¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
²¼¤ÎÍÆ´ï¤Ï¤ª´¡¡£Ãæ»®¤Î¾å¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÈÆ¦Æý¥¹¡¼¥×¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ»®¤Î¥¹¡¼¥×¤ò¥ì¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª´¡¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2¼ïÎà¤Î¥¹¡¼¥×¤¬¤ª´¡¤ÈÆëÀ÷¤ß¡¢¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤òºÆ¸½¡£¥¹¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¹õ¿Ý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì£¤ï¤¤¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÃÊ¤Î¶ñºà¤Ï¡¢¥¶¡¼¥µ¥¤¤Î¤´¤ÞÌýÏÂ¤¨¡¢ÍÈ¤²ºù³¤Ï·¡¢ÀÄ¥Í¥®¡¢¤½¤·¤ÆÌý¾ò¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÍÈ¤²¥Ð¥²¥Ã¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤í¡Á¤ó¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¤ª´¡¤Ë¡¢ºù³¤Ï·¤ä¤´¤ÞÌý¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£ÍÈ¤²¤¿¥Ð¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢¤ª´¡¤Ë¿»¤·¤Æ¤È¤í¤ó¤È¤·¤¿ÉôÊ¬¤È¡¢ÍÈ¤²¤¿¹á¤Ð¤·¤µ¤¬»Ä¤ë¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿ÉôÊ¬¤ÎÎ¾Êý¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¡¢Ä«¿©¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¶ñºà¤¿¤Ã¤×¤ê!!¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ ¸Þ¹áÊ´¤ò¸ú¤«¤»¤¿¼«²ÈÀ½Ï¥Æù¤ÎÂæÏÑÉ÷°ÕÌÍ¡Ê¥¤¡¼¥á¥ó¡Ë¡×
¼¡¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ ¸Þ¹áÊ´¤ò¸ú¤«¤»¤¿¼«²ÈÀ½Ï¥Æù¤ÎÂæÏÑÉ÷°ÕÌÍ¡Ê¥¤¡¼¥á¥ó¡Ë¡×647±ß¡£
¸½ÃÏ¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ë°ÕÌÍ¡Ê¥¤¡¼¥á¥ó¡¦¾®ÇþÊ´¤ÈÍñ¤«¤éºî¤é¤ì¤ëÊ¿ÂÇ¤Á¤Î¤Á¤Â¤ìÌÍ¡Ë¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¡¢ÌÍ¤Ï¼«²ÈÀ½ÌÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«²ÈÀ½¤ÎÏ¥Æù¡Ê¥ë¡¼¥í¡¼¡Ë¤Ï¡¢¾ßÌý¤ä¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡¢Ãæ¹ñ¾ßÌý¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´Å¿É¤¤¥¿¥ì¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÆÚ¥Ð¥éÆù¤Îñ²¤Ç¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¹õ¿Ý¤ä¹òÊª¿Ý¡¢¹ÈÀ¸Õª¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¸åÌ£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«²ÈÀ½¤ÎÊ¿ÂÇ¤ÁÌÍ¤¬¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÇÈþÌ£¡£
¤Þ¤¿¤³¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëñ²¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤Î´Å¿É¤¤¥¿¥ì¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ï¥Æùñ²¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ü¹Ô¤¤Î¿¼¤¤Ì£¤ò¼Â¸½¡£
Ì£ÉÕ¤±¶Ì»Ò¡¢¤â¤ä¤·¥Ê¥à¥ë¡¢¥Ë¥é¡¢¹âºÚ¡¢¹ÈÀ¸Õª¤ò¡¢ÌÍ¤äñ²¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤´¤È¤ËÌ£¤È¿©´¶¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ¦Éå1Ãú´Ý¤´¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë!!¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ ¸¨¤´¤·1ÃúÂæÏÑÉ÷ËãÇÌÆ¦Éå¡×¡¡
3ÈÖÌÜ¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ ¸¨¤´¤·1ÃúÂæÏÑÉ÷ËãÇÌÆ¦Éå¡×755±ß¡£ÂæÏÑ¤ÎËãÇÌÆ¦Éå¤Ï¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Èµ¤¤Å¤¡É¤òÆÀ¤Æ¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ¦Éå¤ò´Ý¤´¤È1Ãú»ÈÍÑ¤·¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡ª Å¼ÌÍ¾ß¡¢Ëãíå¾ß¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¡¢Æ¦豉¾ß¤Î4¤Ä¤Î¾ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËãÇÌñ²¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤Ï°ìÅÙ¾ø¤·¤Æ¿åÊ¬¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Æ¦Éå¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ò¶Å½Ì¡£¤µ¤é¤Ë²ÖÜ¥¤È¸Þ¹áÊ´¤ÇßÖ¤á¤¿Ç¬¥é¡¼Ìý¥½¡¼¥¹¤ò¾å¤«¤é¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂæÏÑÉ÷¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£
¥ì¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ²¹¤á¡¢¥¹¥×¡¼¥ó¤ÇÊø¤·¤Ê¤¬¤éËãÇÌñ²¤äÇ¬¥é¡¼Ìý¥½¡¼¥¹¤òÍí¤á¤Æ¡¢¹¥¤ß¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ËÄ´Àá¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³ê¤é¤«¤ÊÀå¤¶¤ï¤ê¤È¡¢¹á¤êË¤«¤Êñ²¤ä¥½¡¼¥¹¤¬¤è¤¯¹ç¤¤¡¢¿©Íß¤ò»É·ã¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¿©´¶¤ò³Ú¤·¤â¤¦!!¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ ¥¢¥«¥·¥¢ËªÌª¤ÎÂæÏÑÉ÷¥Ð¥Ë¥é¥«¥¹¥Æ¥é¡×
4ÈÖÌÜ¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂæÏÑ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÄêÈÖ¡ÖÂæÏÑ¥«¥¹¥Æ¥é¡×¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¡Ê´Å¤ß¤ò²Ã¤¨¤¿À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡Ë¤ò¶´¤ó¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ ¥¢¥«¥·¥¢ËªÌª¤ÎÂæÏÑÉ÷¥Ð¥Ë¥é¥«¥¹¥Æ¥é¡×1394±ß¡£Âç¤¤µ¤ÏÉý15¡ß±ü¹Ô7¡ß¹â¤µ5cm¤Û¤É¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¢¥«¥·¥¢ËªÌª¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥á¥ì¥ó¥²¤òÊÌÎ©¤Æ¤Ë¤¹¤ëÀ½Ë¡¤Çºî¤Ã¤¿¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥«¥¹¥Æ¥é¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¤ò¶´¤ó¤À¡¢¥Ð¥Ë¥éÉ÷Ì£¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¹¤¬¤ë¥«¥¹¥Æ¥é¤Î¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤È¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤¬ÀäÌ¯¡£¤µ¤¹¤¬¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¡×¡ª ¤È»×¤ï¤»¤ë¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
Á¡ºÙ¤Ê°É¿Î¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ë!!¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ ¤È¤í¤ê¡¢¤È¤í¤±¤ëËÜ³Ê°É¿ÎÆ¦Éå¡×
ºÇ¸å¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¼«²ÈÀ½ ¤È¤í¤ê¡¢¤È¤í¤±¤ëËÜ³Ê°É¿ÎÆ¦Éå¡×431±ß¡£
°É¿ÎÆ¦Éå¤òºî¤ë¤È¤¡¢°ìÈÌÅª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤°É¿ÎÁú¡Ê¤¤ç¤¦¤Ë¤ó¤½¤¦¡¦¥¢¥ó¥º¤Î¼ï»Ò¤ÎÊ´Ëö¤ò²Ã¹©¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¥¢¥ó¥º¤Î¼ï»Ò¤ò24»þ´ÖÄÒ¤±¹þ¤ó¤ÀÃê½Ð±Õ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°É¿Î¤ÎÉ÷Ì£¤òÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¤ª¤¤¤·¤µ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥º¤Î¼ï»Ò¤Ë¤Ï¡¢ËÌ°É¡¢Æî°É¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î2¼ïÎà¤ò¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬Á´ÌÌ¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÈæÎ¨¤Ç»ÈÍÑ¡£¤µ¤é¤ËµíÆý¤äÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò²Ã¤¨¤¿¸å¤Ë²ÃÇ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°É¿Î¤ÎÉ÷Ì£¤¬¶¯¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ç¤á¤ëºÝ¤Ë¤Ï¥¼¥é¥Á¥ó¤È´¨Å·¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¤È¤í¤ê¤È¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°É¿ÎÆÃÍ¤Î¾åÉÊ¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¹á¤ê¤È¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢°ìÎ®¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤è¤¦¤ÊÊÌ³Ê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¤¬¸«¤Æ¤¤¿¡ª ÂæÏÑÈþ¿©º×¡×¤Ç2025Ç¯10·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¾¦ÉÊ5ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ÊÂæÏÑÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢½÷»Ò²ñ¤Ê¤É¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Õ¥§¥¢¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Î2025Ç¯10·î3Æü¤Ë¿·¾¦ÉÊ9ÉÊ¤È´ûÂ¸ÉÊ¤Î¹ç·×14ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥§¥¢ÃæÈ×¤Î2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë°Ê¹ß¤Ë¤Ï½ç¼¡¡¢¿·¾¦ÉÊ5ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¥Õ¥§¥¢´ü´ÖÃæ¡¢100Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¡ª
2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¤¬¸«¤Æ¤¤¿¡ª ÂæÏÑÈþ¿©º×¡×¡£
´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ËÅ½ÉÕ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ë¤ò½¸¤á¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¹ç·×100Ì¾¤Ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
±þÊçÊýË¡¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ëÀìÍÑÂæ»æ¤Ë¡¢¥·¡¼¥ë¤òÅ½ÉÕ¤Î¤¦¤¨Í¹Á÷¡£ÀìÍÑÂæ»æ¤Ï¡¢À®¾ëÀÐ°æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤«¤é¤â¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÉÊ¤Ï¡¢²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤ÎÎÁÍýÅ¹¤ª¤è¤Ó¿©¤ÎÀìÌç²È¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÃæ²ÚÎÁÍýÆ»¶ñ¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ö¾ÈÊõ¡×¤Î¡Ö¿ù¾åÀ½¤»¤¤¤í¥»¥Ã¥È¡×¡Ê30Ì¾ÍÍ¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ¦»®2Ëç¥»¥Ã¥È¡×¡Ê70Ì¾ÍÍ¡Ë¡£
¥·¡¼¥ë¤ò3Ëç½¸¤á¤ë¤È¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆ¦»®2Ëç¥»¥Ã¥È¡×¤Ë¡¢¥·¡¼¥ë5Ëç¤Ç¡Ö¿ù¾åÀ½¤»¤¤¤í¥»¥Ã¥È¡×¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¤¬¸«¤Æ¤¤¿¡ªÂæÏÑÈþ¿©º×¡×¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤ä¡¢Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÈÎÇä¤¬½ªÎ»¡¦Çä¤êÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
YUKO
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£