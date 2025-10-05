¸«»Ï¤á¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤É¬¸«¤ÎÆüËÜ¥¢¥Ë¥á8ºîÉÊ¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯10·î1Æü¡¢ÊÆÃËÀ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖGQ¡×¤ÎÂæÏÑÈÇ¤Ï¡¢¸«»Ï¤á¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤É¬¸«¥¢¥Ë¥á¤ò8ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï1ºîÌÜ¤Ë¡Ö86¡½¥¨¥¤¥Æ¥£¥·¥Ã¥¯¥¹¡½¡×¤òµó¤²¡¢¡ÖÌ¤Íè¤ÎÀï¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤«¤é¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¾¯¿ôÇÉÌ±Â²¡Ø¥¨¥¤¥Æ¥£¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬Ìµ¿Íµ¡ÀïÁè¤ËÀ¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¹âÅÙ¤Ê¥á¥«ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì±Â²º¹ÊÌ¤ä³¬µéÅªÍÞ°µ¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¼Â¤Î»Ä¹ó¤µ¤ò±Ô¤¯Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤â¤·Ì¤ÍèSF¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ò¹¥¤à¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò²¿ÅÙ¤â»×º÷¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È´«¤á¤¿¡£
2ºîÌÜ¤Ë¡Ö¥É¥í¥Ø¥É¥í¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö¼ç¿Í¸ø¡¦¥«¥¤¥Þ¥ó¤¬¼º¤ï¤ì¤¿µ²±¤ÈËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢·ì¤Ê¤Þ¤°¤µ¤µ¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æ¡¼¥â¥¢¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¡Ø¥Û¡¼¥ë¡Ù¤È¡ØËâË¡»È¤¤¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Ç¼ê³Ý¤«¤ê¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¡£ºî¼Ô¡¦ÎÓÅÄµå»á¤ÎÆÈÆÃ¤Ê²èÉ÷¤Ï¡¢»Ä¹ó¤µ¤ÈË½ÎÏ¤ò¤à¤·¤í°ÛÍÍ¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÓÅâÌµ·Î¤Ç´ñ²ø¤ÊÊª¸ì¤À¤¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æ±»Î¤Î¿¼¤¤Í§¾ð¤âÉÁ¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¸«¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
3ºîÌÜ¤Ë¡Ö¥¬¥Á¥¢¥¯¥¿¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¢¤ë²¦Æ»¾¯Ç¯Ì¡²è¤ÈÁÖ²÷¤µ¤¬Í»¹ç¤·¤¿Î¢Æá·½»á¤Ë¤è¤ë¿·À¤ÂåºîÉÊ¡£¥´¥ß¤À¤é¤±¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÑÍºá¡Ê¤¨¤ó¤¶¤¤¡Ë¤ÇÄÉ¤ï¤ì¤ë¾¯Ç¯¤¬À¸Â¸¤ÈÉü½²¤ÎÆ»¤òÊâ¤àÊª¸ì¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢Åµ·¿Åª¤Ê²¦Æ»¾¯Ç¯Ì¡²è¤À¤¬¡¢±Ô¤¤²èÉ÷¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÆÈ¼«À¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À©ºî²ñ¼Ò¡¦BONES¤Ë¤è¤ë·ãÎõ¤ÊÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤¬º²¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
4ºîÌÜ¤Ï ¡Ö¥¿¥³¥Ô¡¼¤Î¸¶ºá¡×¤À¤È¤·¡¢¡Ö°ì¸«¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ø¥À¡¼¥¯ÈÇ¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾×·âºî¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼À±¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¥¿¥³¥Ô¡¼¤¬¾¯½÷¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ø¥Ï¥Ã¥Ô¡¼Æ»¶ñ¡Ù¤ò»È¤¦¤¬¡¢¿Í´Ö¤Î°Ç¤òÍý²ò¤Ç¤¤ºÈá·à¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£²ÈÄíÆâË½ÎÏ¤ä¤¤¤¸¤á¤òÄ¾»ë¤·¤¿¤ÈÝµ¶þ¡Ê¤¦¤Ã¤¯¤Ä¡Ë¤·¤¿Å¸³«¤Ï»ëÄ°¼Ô¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿´¤Î½àÈ÷¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤¬¸·¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
5ºîÌÜ¤Ï¡Ö¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡×¤À¤È¤·¡¢¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦ÄÔÃæ²Âµª¡Ê¤Ä¤¸¤Ê¤«¤è¤·¤¡Ë¤¬Ë´¤¿ÆÍ§¡¦´÷Æ²¸÷¡Ê¤¤¤ó¤É¤¦ ¤Ò¤«¤ë¡Ë¤È¤¹¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿²ø°Û¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÀÄ½Õ»þÂå¤Î´¶¾ð¤ä¼«¸ÊÇ§¼±¤Î³ëÆ£¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤ë¡£ÀÄ½Õ¤ÈÊÌ¤ì¤òÉÁ¤¤¤¿¶²¤í¤·¤¯¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÊª¸ì¤À¡£À¶ÎÃ¤Ê±ÇÁü¤Ë¤Ï¶²ÉÝ¤È¸ÉÆÈ´¶¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢Á¡ºÙ¤Ê´¶¾ð¤Î¸òºø¤¬»ëÄ°¼Ô¤òÎº¡Ê¤È¤ê¤³¡Ë¤Ë¤¹¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÂèÆó´üÀ©ºî¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜºî¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
6ºîÌÜ¤ò¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤À¤È¤·¡¢¡ÖÅØÎÏ¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¡¢¿§¤¢¤»¤Ê¤¤²¦Æ»¤ÎÇ®·ìÊª¸ì¡£Ä¶Ç½ÎÏ¤¬¤Þ¤ó±ä¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ç¡ØÌµ¸ÄÀ¡Ù¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ÎÐÃ«½Ðµ×¡Ê¤ß¤É¤ê¤ä¤¤¤º¤¯¡Ë¤¬ÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò»Ö¤¹¡£Æ±ºî¤ÏÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀµµÁ¤È°¤Î·²Áü·à¤äÀÄ½Õ¤Î³ëÆ£¤òÉÁ¤¡¢¡Ø¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¡¢ÎÏ¤Î¶¯¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼é¤ë¤³¤È¤È¿®Ç°¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
7ºîÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¡£-ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ-¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö°ÛÃ¼»×ÁÛ¤È¿¿ÍýÃµµæ¤òÉÁ¤¯ÃÎÅª¥É¥é¥Þ¡£ÃæÀ¤¤òÉñÂæ¤Ë¡ØÃÏµå¤¬Æ°¤¯¿¿Íý¡Ù¤òµá¤á¤ë³Ø¼Ô¤È¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¿®¶Ä¤ÈÍÞ°µ¤Î¶¹´Ö¤Ç¶ìÆ®¤¹¤ë¡£»Ë¼Â¤òÂêºà¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Å¯³ØÅª¤Ç¥í¥Þ¥ó¤ËËþ¤Á¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£¿¿¼Â¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤ÏÀµ¤·¤¤¤Î¤«´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎËÜ¼Á¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤µ¤ì¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
8ºîÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö¥ô¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥µ¥¬¡×¤òµó¤²¡¢¡ÖÊª¸ì¤ÏËÌ²¤¤Î¼ÂºÝ¤ÎÎò»Ë¤òÂêºà¤È¤·¡¢¼ã¤Àï»Î¡¦¥È¥ë¥Õ¥£¥ó¤ÎÉü½²¤ÎÎ¹¤ò¼´¤Ë¡¢ÀïÁè¤È¼«Í³¡¢²ÈÂ²°¦¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£ÀïÆ®¤ÏÁÔÎõ¤Ë¤·¤Æ¼Ì¼ÂÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìµ¾ð¤ÊË½ÎÏ¤ÎÃæ¤ÇÊ¿ÏÂ¤ò³éË¾¤¹¤ë»Ñ¤¬¿´¤òÂÇ¤Ä¡£¡Ø¿Í¤Ï¿Í¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÂÎ¸½¤·¤¿·æºî¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë