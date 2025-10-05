»Ò¤É¤â¤Ø¤Î»ÅÁ÷¤ê¤Ç¡ÖÀÇ¶â¡×¤¬¼è¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â!? ·î¤¤¤¯¤é»Ò¤Ë±ç½õ¤·¤¿¤é¡ÖÂ£Í¿ÀÇ¡×¤¬¤«¤«¤ë¤Î¡©
»ÅÁ÷¤ê¤È¡ÖÀ¸³èÈñ¡¦¶µ°éÈñ¡×¤ÎÈó²ÝÀÇ¥ëー¥ë
¿Æ¤«¤é»Ò¤É¤â¤Ø»ÅÁ÷¤ê¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»ñ¶â¤¬ÄÌ¾ïÉ¬Í×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ëÀ¸³èÈñ¤ä¶µ°éÈñ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¸Â¤ê¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹ñÀÇÄ£¤â¡ÖÉÞÍÜµÁÌ³¼Ô¤«¤éÀ¸³èÈñ¤ä¶µ°éÈñ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¼õ¤±¤¿ºâ»º¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÉ¬Í×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²ÈÄÂ¡¦¿©Èñ¡¦¼ø¶ÈÎÁ¡¦Ê¸¶ñÈñ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹
Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢À¸³èÈñ¤Î¤¿¤á¤Ë»ÅÁ÷¤ê¤·¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÀ¸³èÈñ¤Î¤¿¤á¤Ë»Ù½Ð¤»¤ºÃù¶â¤Ê¤É¤Ë²ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÂ£Í¿¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ëè·î15Ëü±ß¤ò»ÅÁ÷¤ê¤·¡¢²ÈÄÂ¤ä¿©Èñ¤Ë10Ëü±ß¤·¤«»È¤ï¤º¡¢»Ä¤ê5Ëü±ß¤ÏÃù¶â¤·¤¿¤êÅê»ñ¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î5Ëü±ßÊ¬¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÂ£Í¿¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤¬Ä¾ÀÜ»ÙÊ§¤¦¤Î¤¬°Â¿´
Âç³Ø¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤ä²¼½ÉÀè¤Î²ÈÄÂ¤Î¤è¤¦¤Ë¹â³Û¤Ê½ÐÈñ¤ò±ç½õ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë°ì³ç¤Ç»ñ¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤ÏÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¿Æ¤¬Ä¾ÀÜ¡¢³Ø¹»¤äÂç²È¤Ë»ÙÊ§¤¦ÊýË¡¤ò¤È¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë»ñ¶â¤òÅÏ¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Â£Í¿ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Â£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¡©
¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÂ£Í¿¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤ÇÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤«¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â£Í¿ÀÇ¤Ë¤ÏÇ¯´Ö110Ëü±ß¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢»ÅÁ÷¤ê¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡ÖÎ×»þ¤Î¾®¸¯¤¤¡×¤ä¡Ö¼Ö¹ØÆþ»ñ¶â¡×¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤òÅÏ¤·¡¢¤½¤Î¹ç·×¤¬110Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£À¸³èÈñ¤ä¶µ°éÈñ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²á¾ê¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë³Û¤ÏÂ£Í¿ÀÇ¤Î²ÝÀÇ¥ê¥¹¥¯¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç¤Ê¤é°Â¿´¡© »ÅÁ÷¤ê¤¹¤ëºÝ¤Î¶â³ÛÌÜ°Â
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢À¸³èÈñ¤Ê¤É¤Î»ÅÁ÷¤ê¤ÇÂ£Í¿ÀÇ¤¬Èó²ÝÀÇ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖÄÌ¾ïÉ¬Í×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ëÈÏ°Ï¡×¤Ç¤¹¡£¹ñÀÇÄ£¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¤¤¤¦À¸³èÈñ¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄÌ¾ï¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤ÊÈñÍÑ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÄÌ¾ïÉ¬Í×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡×¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Î²ÝÀÇ¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ÅÁ÷¤ê³Û¤òÇ¯´Ö110Ëü±ß¤Î´ðÁÃ¹µ½ü³ÛÆâ¤Ë¼ý¤á¤ëÊýË¡¤¬ºÇ¤â³Î¼Â¤Ç¤¹¡£¿Æ¤«¤é»Ò¤É¤â¤Ø¤Î±ç½õ³Û¤¬1Ç¯´Ö¤Ç110Ëü±ß°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¯´Ö110Ëü±ß¤ò·î³Û¤ËÄ¾¤¹¤È¡¢Ìó9Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸³è¾õ¶·¤Ê¤É¤â³ÎÇ§¤·¤Ä¤Ä¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê»ÅÁ÷¤ê³Û¤ò·è¤á¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°Â¿´¤·¤Æ»ÅÁ÷¤ê¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×
»ÅÁ÷¤ê¤ò»Ò¤É¤â¤Î¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤à¾ì¹ç¤Ï¡ÖÀ¸³èÈñ¤ÎÊä¤Æ¤ó¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢ÃùÃß¤Ë²ó¤ëÊ¬¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÄÌÄ¢¤Ë¡Ö»ÅÁ÷¤ê¡×¤ä¡Ö³ØÈñ±ç½õ¡×¤Ê¤ÉÍÑÅÓ¤¬Ê¬¤«¤ë¥á¥â¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¾ÍèÅª¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤òÅÏ¤¹Í½Äê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¶µ°é»ñ¶â¤Î°ì³çÂ£Í¿Èó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡×¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ò»È¤¨¤Ð¡¢1500Ëü±ß¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤ËÈó²ÝÀÇ¤Ç¶µ°é»ñ¶â¤ò°ì³çÂ£Í¿¤Ç¤¤ëÆÃÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿À©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Â£Í¿ÀÇ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¤Æ·×²èÅª¤Ë»ÅÁ÷¤ê¤·¤è¤¦
¿Æ¤«¤é»Ò¤É¤â¤Ø¤Î»ÅÁ÷¤ê¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀÇË¡¾å¡ÖÂ£Í¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¸³èÈñ¤ä¶µ°éÈñ¤È¤·¤ÆÄÌ¾ïÉ¬Í×¤ÊÈÏ°Ï¤Ê¤éÈó²ÝÀÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÃù¶â¤äÅê»ñ¤Ë²ó¤·¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï²ÝÀÇ¥ê¥¹¥¯¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¿´ÇÛ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö110Ëü±ß¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢³ØÈñ¤ä²ÈÄÂ¤Ï¿Æ¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜ»ÙÊ§¤¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¹©É×¤ò¤¹¤ì¤Ð°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤òÅÏ¤¹¾ì¹ç¤â¡¢Èó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÌµÍý¤Ê¤¯±ç½õ¤Ç¤¤ë¤è¤¦·×²è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
