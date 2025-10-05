¡Ö¤â¤¦¸Â³¦¡Ä¡×Ç¯¶â·î22Ëü±ß¡¦71ºÐ¡È¹¬¤»¤Ê¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡É¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¿¼¤¤Î¯Â©¡£¸¶°ø¤Ï¡ÖÁíÀª10¿Í¤ÎÂ¹¤¿¤Á¡×
¡ÖÂ¹¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¡£¤Ç¤â¡¢10¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÏÃ¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¡½¡½¡£Ç¯¶â·î22Ëü±ß¡¢ÃùÃß1,600Ëü±ß¤Î70ÂåÉ×ÉØ¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é²º¤ä¤«¤ËÊë¤é¤»¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢Â¹¤Ø¤Î¤ª½Ë¤¤¡¢Î¹¹ÔÂå¡¢¶µ°éÈñ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ä¤½¤ÎÉéÃ´¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¡£´î¤Ó¤ÈÉÔ°Â¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¡¢¤¢¤ë¥·¥Ë¥¢¤ÎËÜ²»¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÁíÀª10Ì¾¤ÎÂ¹¡×Âç¤¤¹¤®¤ë±ç½õ¤ÎÉéÃ´¤ËÈáÌÄ
ÃÏÊý¤ÎÄ®¤ÇÊë¤é¤¹»³ÅÄ¹ä¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦71ºÐ¡Ë¤Ï¡¢°ì¸«¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÏ·¸å¤òÁ÷¤ë¡Ö¹¬¤»¤Ê¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Ä¹½÷¤Ë¤Ï7¿Í¤Î»Ò¤É¤â¡¢Ä¹ÃË¤Ë¤Ï3¿Í¡£¼Â¤Ë10¿Í¤â¤ÎÂ¹¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä¹½÷¡¦Ä¹ÃË¤È¤â¤ËÃÏ¸µ¤Ç·ëº§¤·¡¢Æ±¤¸Ä®Æâ¤Ë²È¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¹¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÂèÆó¤Î²æ¤¬²È¤Î¤è¤¦¤Ë¹ä¤µ¤ó¤È¹ä¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦Èþ»Þ¤µ¤ó¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤ë¡¢Æø¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤Ç¤¹¡£
Â¹¤¿¤Á¤ÏÍÄÃÕ±à¤«¤éÂç³ØÀ¸¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¡£¹ä¤µ¤ó¤ÏÂ¹¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢´î¤Ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿´¤Î±ü¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê¶²ÉÝ¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É×ÉØ¤ÎÇ¯¶â¤Ï¹ç·×22Ëü±ß¡¢ÃùÃß¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÌó1,600Ëü±ß¡£¿µ¤Þ¤·¤¯Êë¤é¤¹¤À¤±¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¿¤È¤«¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¶â³Û¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹ä¤µ¤ó¤Î¡ÖÂ¹¤À¤¯¤µ¤ó¡×¤Î´Ä¶¤Ç¤Ï¤½¤¦¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¡ÈÂ¹¤¬²Ä°¦¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¡¢Â¹¤Î¿ô¤¬¤»¤¤¤¼¤¤2¡Á3¿Í¤Ç¤·¤ç¡£10¿Í¤â¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡×
¹ä¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¹¤Ë¤«¤«¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ù½Ð¤Ç¤¹¡£ÍÄÃÕ±à»ù¤Ë¤ÏÃÂÀ¸Æü¤ä±¿Æ°²ñ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢½¬¤¤»ö¤Î·î¼Õ¡£¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ï¤ª½Ë¤¤»ö¤ä¤ªÇ¯¶Ì¡¢³ØÍÑÉÊ¡£Ãæ¹âÀ¸¤Ë¤Ï¿Ê³Ø½Ë¤¤¡¢½¤³ØÎ¹¹ÔÂå¤Î±ç½õ¡£Âç³ØÀ¸¤Ë¤ÏÆþ³Ø¶â¤ÎÊä½õ¤äÀ¸³èÈñ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ä¡Ä¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¿ôÉ´Ëü±ß¤òÈñ¤ä¤·¡¢º£¸å¤â¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÏÂ³¤¯¤È¹Í¤¨¤ë¤Èµ¤¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤À°ìÈÖ²¼¤ÏÍÄÃÕ±à¤ÇÀè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã²¶¤¿¤ÁÃù¶â¤ò¤É¤ó¤É¤ó¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤À¤è¡×
»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤±ç½õ¡Ä¡ÖÉÔÊ¿Åù¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×
¹ä¤µ¤ó¤Ï¤¿¤áÂ©¸ò¤¸¤ê¤ËºâÉÛ¤ÎÃæ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹½÷¤äÄ¹ÃË¤Î¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢10¿Í¤â¤ÎÂ¹¤Ø¤Î±ç½õ¤òÃÇ¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤³¤«¤Ç»ß¤á¤ë¤Î¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¡£¤¢¤ÎÂ¹¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢¤¢¤ÎÂ¹¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¡£ÉÔ¸øÊ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥â¥á¤¿¤ê¤·¤Æ¤â·ù¤À¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¤½¤í¤½¤í¸Â³¦¤«¤Ê¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ê¸·¤·¤µ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆÃ¤ËºÊ¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤Í¡£Ä¹½÷¤Ï7¿Í¤â»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÀÎ¤«¤éºÊ¤ä²¶¤ËÍê¤ë¤Î¤¬Á°Äó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢²¶¤é¤â70Âå¡£Æþ¤ìÂå¤ï¤êÎ©¤ÁÂå¤ï¤êÂ¹¤¬Íè¤¿¤ê¡¢ÍÂ¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢º£Æü¤ÏÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡£Â¹¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ø²¿¤â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤¬Á¢¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤°¤é¤¤¡£ìÔÂô¤ÊÇº¤ß¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¡×
¸½Âå¤ÎÇ¯¶âÀ¤ÂÓ¤Ç¤â¡¢Â¹¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÀ¸³èÀß·×¤Ï°ìµ¤¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°¦¾ð¤À¤±¤Ç¤Ï»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤·ÐºÑÅªÉéÃ´¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÏ·¸å¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¹ä¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÂ¹¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÏ·¸å¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬Àè·è¤Ç¤¢¤ê¡¢±ç½õ¤¹¤ë¤ª¶â¤Ï³ä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Â¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò´î¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¸³è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÎäÀÅ¤µ¤â»ý¤Ä¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£