Å¨¾¤¬²ù¤ä¤ó¤À¥Æ¥ª¤Ø¤Î¡È1µå¡É¡¡ÂçÃ«»°¿¶¢ª¥Ù¥Ã¥ÄËÞÈô¤â¡Ä¡ÖÅêµå¤ò¥ß¥¹¤·¤Æ¡×
¥Æ¥ª¤Ï½é²ó¤Ë´ËËý¼éÈ÷¤â¡Ä7²ó¤ËµÕÅ¾ÃÊ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë5-3¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÎôÀª¤ÎÅ¸³«¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ï7²ó¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£¥í¥Ö¡¦¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡È1µå¡É¤ò²ù¤ä¤à¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï2²ó¡¢»Íµå¤È°ÂÂÇ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òºî¤ë¤È¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ë100.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.3¥¥í¡Ë¤ò±¦Ãæ´Ö¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤Î»þ¡¢±¦Íã¼ê¤ÎT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÏÂÇµå¤òÁ´ÎÏ¤ÇÄÉ¤ï¤º¤Ë»°ÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Îµ¾Èô¤Ë·Ò¤¬¤ë´ËËý¥×¥ì¡¼¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï3ÂÇÀÊÌÜ¤Þ¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·°ì¿¶¤ê¤ÇÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤¹¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï7²ó¤Ë°ÂÂÇ¤È»àµå¤Ç¹¥µ¡¤òºî¤ê¡¢¤³¤³¤Çº¸ÏÓ¤Î¥¹¥È¥é¥à¤¬ÅÐÈÄ¡£ÂçÃ«¤ò»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤âÆâÌî¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£Ëü»öµÙ¤¹¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ª¤¬¥«¥¦¥ó¥È1-0¤«¤é¹â¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¶¯¿¶¡£±¦Ãæ´Ö¤ØµÕÅ¾3¥é¥ó¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î°ìÈ¯¤¬·è¾¡ÂÇ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âè1Àï¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¥¹¥È¥é¥à¤ÎÅÐÈÄ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼ÂºÝ¡¢Èà¤Ï¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ò»°¿¶¤Ë¼è¤ê¡¢¡Ê¥Ù¥Ã¥Ä¤ò¡Ë¥Ý¥Ã¥×¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Åêµå¤ò¥ß¥¹¤·¤Æ¡¢¿¿¤óÃæ¤è¤ê¤Ë»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡×¤È¥Æ¥ª¤Ø¤Î´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿1µå¤Ë¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£²ñ¸«¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¥È¥à¥½¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤É¤³¤«¸µµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë