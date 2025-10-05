「キレイめ靴ってすぐ疲れる」→【グローバルワーク】の「楽ちんシューズ」で解決！

きれいめな靴は足に負担がかかりがち……。そんな悩みに寄り添ってくれそうなのが【グローバルワーク】のらくっションシリーズ。上品見えするデザインなのに、歩きやすさを考えた工夫がされているので楽に履けそう。今回はそのなかから、オフィスにも休日にも使えて、大人世代の足元にも馴染むきれいめシューズをピックアップしてご紹介します。

雨の日も頼れるシンプルパンプス

【グローバルワーク】「らくっション撥水フィットパンプス」\4,490（税込）

シンプルなデザインのパンプスは、きれいめからカジュアルまで幅広いコーデに活躍してくれそうです。土踏まず部分に膨らみがついていてフィット感を高め、クッション性のある中敷きが長時間歩いても疲れにくさをサポートしてくれそう。さらに撥水加工が施されているので、急な雨でも安心。立ち仕事やたくさん歩くお出かけの日にも頼れる一足です。

安定感のあるきちんと見えローファー

【グローバルワーク】「らくっションヒールローファー」\5,490（税込）

少しシャープな印象のローファーパンプス。かっちり見えするデザインですが、らくっションシリーズなら柔らかなクッションが足にやさしく、快適に過ごせそう。甲を覆うデザインと太めのヒールで、歩く時もぐらつきにくいのが嬉しいポイント。きちんと感があるので、オフィスやフォーマルなシーンにもぴったりです。

かかとを踏んででラフにも履けるローファー

【グローバルワーク】「らくっション撥水2WAYローファー」\5,990（税込）

こちらのローヒールのローファーはかかとを踏んで履ける仕様になっていて、サンダル感覚でスッと脱ぎ履きできるのが魅力です。柔らかな素材でできているので、足にあたる部分もやさしくフィットしそう。きちんと感もありつつ、程よいこなれ感を演出してくれそうなローファーです。

上品な雰囲気のシンプルバブージュ

【グローバルワーク】「らくっション踏めるバブーシュ」\3,990（税込）

かかとを踏んではけるバブーシュ。シンプルな形に余計な装飾もないデザインで、幅広いコーデに自然に馴染みます。つま先は尖りすぎず丸すぎない品のあるフォルムで、きれいめな印象をキープ。撥水加工がされているので、多少の汚れや雨にも強そう。デイリーから休日のお出かけまで活躍してくれます。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N