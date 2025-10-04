平手友梨奈、新曲「失敗しないメンヘラの育て方」配信リリース決定！アニメ『渡くんの××が崩壊寸前』EDテーマ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

平手友梨奈が、新曲「失敗しないメンヘラの育て方」を10月29日に配信リリースする。

■恋愛を“栽培マニュアル”に見立てたユーモラスなラブソング

「失敗しないメンヘラの育て方」は、10月からTOKYO MX他で放送中のTVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前」』のエンディングテーマで、恋愛を“栽培マニュアル”に見立てたユーモラスなラブソング。

束縛や嫉妬もポップに歌い上げ、恋愛の裏にある純粋な愛情とかわいらしさを描いた楽曲に仕上がっている。なお、10月4日よりSNSにて一部音源が解禁となった。

また、10月5日18時には、「失敗しないメンヘラの育て方」が流れるアニメのノンクレジットエンディング映像が公開される。

■リリース情報

2025.10.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「失敗しないメンヘラの育て方」

