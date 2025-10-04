ホンダ「ヴェゼル」が“RS”発表目前に全グレードで値上げ！ 一部改良も実施して10月3日発売【新車ニュース】
ヴェゼルの一部改良では待望のオプションが追加に！
ホンダ・ヴェゼルe:HEV Z｜Honda Vezel e:HEV Z
今回発表されたヴェゼルの一部改良では、「G」「e:HEV X」「e:HEV X HuNTパッケージ」に、Honda CONNECTディスプレー、ワイヤレス充電器、ETC2.0車載器をセットでメーカーオプションとして追加設定し、顧客のニーズに対応した。
なお、今回の価格改定は、原材料価格や物流費などの世界的な高騰に伴うもの。従来価格から6万9300～14万3000円の値上げとなる。
ホンダ「ヴェゼル」モデルラインナップ
※価格は消費税込み。［ ］内は従来価格
【1.5Lガソリン車】
・G（4WD）：275万8800円［264万8800円］
【1.5Lハイブリッド車】
・e:HEV X（FF）：299万8600円［288万8600円］
・e:HEV X（4WD）：321万8600円［310万8600円］
・e:HEV X HuNTパッケージ（FF）：310万8600円［299万8600円］
・e:HEV X HuNTパッケージ（4WD）：332万8600円［321万8600円］
・e:HEV Z（FF）：326万8100円［319万8800円］
・e:HEV Z（4WD）：348万8100円［341万8800円］
・e:HEV Z PLaYパッケージ（FF）：369万9300円［355万6300円］
・e:HEV Z PLaYパッケージ（4WD）：391万9300円［377万6300円］
SPECIFICATIONS
ホンダ・ヴェゼル e:HEV Z｜Honda Vezel e:HEV Z
ボディサイズ：全長4340×全幅1790×全高x1590mm
ホイールベース：2610mm
最低地上高：FF195mm／4WD180mm
最小回転半径：5.5m
乗車定員：5人
車両重量：FF1380kg／4WD1450kg
総排気量：1496cc
エンジン：直列4気筒
最高出力：78kW（106ps）/6000-6400rpm
最大トルク：127Nm（13.0kgf-m）/4500-5000rpm
モーター最高出力：96kW（131ps）/4000-8000rpm
モーター最大トルク：253Nm（25.8kgf-m）/0-3500rpm
トランスミッション：電気式無段変速機
駆動方式：FF／4WD
WLTCモード燃費：FF25.3km/L／4WD21.3km/L