ヴェゼルの一部改良では待望のオプションが追加に！

ホンダ・ヴェゼルe:HEV Z｜Honda Vezel e:HEV Z

今回発表されたヴェゼルの一部改良では、「G」「e:HEV X」「e:HEV X HuNTパッケージ」に、Honda CONNECTディスプレー、ワイヤレス充電器、ETC2.0車載器をセットでメーカーオプションとして追加設定し、顧客のニーズに対応した。

なお、今回の価格改定は、原材料価格や物流費などの世界的な高騰に伴うもの。従来価格から6万9300～14万3000円の値上げとなる。

ホンダ「ヴェゼル」モデルラインナップ

※価格は消費税込み。［ ］内は従来価格

【1.5Lガソリン車】

・G（4WD）：275万8800円［264万8800円］

【1.5Lハイブリッド車】

・e:HEV X（FF）：299万8600円［288万8600円］

・e:HEV X（4WD）：321万8600円［310万8600円］

・e:HEV X HuNTパッケージ（FF）：310万8600円［299万8600円］

・e:HEV X HuNTパッケージ（4WD）：332万8600円［321万8600円］

・e:HEV Z（FF）：326万8100円［319万8800円］

・e:HEV Z（4WD）：348万8100円［341万8800円］

・e:HEV Z PLaYパッケージ（FF）：369万9300円［355万6300円］

・e:HEV Z PLaYパッケージ（4WD）：391万9300円［377万6300円］

SPECIFICATIONS

ホンダ・ヴェゼル e:HEV Z｜Honda Vezel e:HEV Z

ボディサイズ：全長4340×全幅1790×全高x1590mm

ホイールベース：2610mm

最低地上高：FF195mm／4WD180mm

最小回転半径：5.5m

乗車定員：5人

車両重量：FF1380kg／4WD1450kg

総排気量：1496cc

エンジン：直列4気筒

最高出力：78kW（106ps）/6000-6400rpm

最大トルク：127Nm（13.0kgf-m）/4500-5000rpm

モーター最高出力：96kW（131ps）/4000-8000rpm

モーター最大トルク：253Nm（25.8kgf-m）/0-3500rpm

トランスミッション：電気式無段変速機

駆動方式：FF／4WD

WLTCモード燃費：FF25.3km/L／4WD21.3km/L