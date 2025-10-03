（佐々木気象予報士）

「このコーナーでは、お天気の豆知識をお伝えします」

「きょうのテーマは「秋バテ」です」

「宮下さんは「秋バテ」聞いたことがありますか？」



（宮下アナウンサー）

「夏バテはよく聞きますが、秋バテはないですね」



（佐々木気象予報士）

「秋バテとは、「夏の疲れ」と「寒暖差」による体の不調のことです」

「街の声や秋バテにはどんな症状があるのか、専門家に特徴や対策を聞きました」





10月に入り、ようやく夏の暑さがおさまってきた県内。（街の人は）「涼しくなった」「涼しくなりましたね」（街の人は）「夕方は寒くなるかなとか、服装に長袖か半袖か迷う」（街の人は）「朝早くに目が覚めて、なかなか睡眠時間が短い夏のほうが眠れていた」（街の人は）「胸が苦しい、ちょっと動いたときに暑くて、1日中クーラーにかかっていたからクーラーをかけないと苦しい」夏から秋に移り変わる今の時期に感じる体の不調。何が原因なのか理学療法士に聞きました。（江藤病院・犬伏康徳 理学療法士）「夏が終わって秋に変わる時期なので「秋バテ」と言っていいのかなと思います」「体がだるいとか、肩が凝るとか、胃腸の調子が悪いとか、夏のダメージが残ってしまっているっていうのもありますし」「朝晩が寒くて日中は暑い気温の変化に体調がついていかない、環境の変化をストレスに受け取って、内臓系が弱ってしまう人がいる」（佐々木気象予報士）「ということで、こちら秋バテのチェック項目になります」「スタジオのお二人もいくつ当てはまるか数えてみてください」■体がだるい■疲れやすい■食欲がない■胸やけや胃もたれ■めまいや立ちくらみ■肩こりや頭痛がする■無気力■顔がくすむ■眠れない「お二人はいくつ当てはまりましたか？」「実は、3つ以上当てはまると秋バテの可能性があるそうです」「秋バテの予防と対策を聞きました」「『体を温める食べ物を摂る』ようにしましょう。ショウガ・ネギ・トウガラシなどです」「この他、ビタミンやミネラルが豊富なカボチャやサツマイモ、ナシなども良いそうです」「続いて『朝はコップ1杯の白湯を飲む』この他『37℃～39℃のぬるめのお湯にゆっくりつかる』や」「『朝一番に日光浴』を行うことも良いそうです」「最後に、この先の予想気温を見ると、1日の寒暖差が大きくなる日があります」「『秋バテ』にならないよう体調管理にお気を付けください」（小玉アナウンサー）「ここまで、気象予報士の佐々木さんでした」