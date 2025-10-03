マメテン「秋バテしてませんか？」 佐々木予報士が予防策を取材【徳島】
（佐々木気象予報士）
「このコーナーでは、お天気の豆知識をお伝えします」
「きょうのテーマは「秋バテ」です」
「宮下さんは「秋バテ」聞いたことがありますか？」
（宮下アナウンサー）
「夏バテはよく聞きますが、秋バテはないですね」
（佐々木気象予報士）
「秋バテとは、「夏の疲れ」と「寒暖差」による体の不調のことです」
「街の声や秋バテにはどんな症状があるのか、専門家に特徴や対策を聞きました」
（街の人は）
「涼しくなった」
「涼しくなりましたね」
（街の人は）
「夕方は寒くなるかなとか、服装に長袖か半袖か迷う」
（街の人は）
「朝早くに目が覚めて、なかなか睡眠時間が短い夏のほうが眠れていた」
（街の人は）
「胸が苦しい、ちょっと動いたときに暑くて、1日中クーラーにかかっていたからクーラーをかけないと苦しい」
夏から秋に移り変わる今の時期に感じる体の不調。
何が原因なのか理学療法士に聞きました。
（江藤病院・犬伏康徳 理学療法士）
「夏が終わって秋に変わる時期なので「秋バテ」と言っていいのかなと思います」
「体がだるいとか、肩が凝るとか、胃腸の調子が悪いとか、夏のダメージが残ってしまっているっていうのもありますし」
「朝晩が寒くて日中は暑い気温の変化に体調がついていかない、環境の変化をストレスに受け取って、内臓系が弱ってしまう人がいる」
（佐々木気象予報士）
「ということで、こちら秋バテのチェック項目になります」
「スタジオのお二人もいくつ当てはまるか数えてみてください」
■体がだるい
■疲れやすい
■食欲がない
■胸やけや胃もたれ
■めまいや立ちくらみ
■肩こりや頭痛がする
■無気力
■顔がくすむ
■眠れない
「お二人はいくつ当てはまりましたか？」
「実は、3つ以上当てはまると秋バテの可能性があるそうです」
「秋バテの予防と対策を聞きました」
「『体を温める食べ物を摂る』ようにしましょう。ショウガ・ネギ・トウガラシなどです」
「この他、ビタミンやミネラルが豊富なカボチャやサツマイモ、ナシなども良いそうです」
「続いて『朝はコップ1杯の白湯を飲む』この他『37℃～39℃のぬるめのお湯にゆっくりつかる』や」
「『朝一番に日光浴』を行うことも良いそうです」
「最後に、この先の予想気温を見ると、1日の寒暖差が大きくなる日があります」
「『秋バテ』にならないよう体調管理にお気を付けください」
（小玉アナウンサー）
「ここまで、気象予報士の佐々木さんでした」