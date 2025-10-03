国民スポーツ大会陸上第1日

第79回国民スポーツ大会（国スポ）の陸上競技は3日、滋賀・平和堂HATOスタジアムで第1日が行われ、成年女子300メートル予選に東京世界陸上の混合マイルリレー代表・青木アリエ（静岡・日体大3年）が登場。メンバー漏れを味わった世界陸上について振り返った。

日本選手権などでは実施されない、国スポならではの300メートル。その予選4組で登場した青木は故郷・静岡のエントリーで走り、壹岐あいことの接戦を制して38秒04の組1着で駆け抜けた。「前半ついていくイメージで、後半前に出られたらというレースプラン。思ったより前半の向かい風が強くて、ちょっと動きはごちゃついたけど、決勝に行けてとりあえず一安心です」と胸をなでおろした。

5月の静岡国際女子400メートルで51秒75の日本記録よりも速い51秒71をマークし、一躍注目を浴びる存在になった。当時はペルー国籍だったため日本記録とはならなかったが、6月には日本国籍を取得。初出場した7月の日本選手権では3位に入り、代表まで駆け上がった。しかし、選出された混合4×400メートルリレーはメンバー外となり、走ることはできず。胸中は複雑だった。

「世界陸上に選ばれなかった時は体の部分もそうだけど、精神的に落ち込んでしまって。世界陸上は一番大きな目標だったので。それが達成できなくて、どう立ち直ろうと、2週間くらい落ち込んでいた」

期間中は大学の顧問の先生らの励ましを受けたといい、「見捨てられなかったのが心の支えになりました」と明かす。シーズン最終盤で疲労はピーク。それでも「ずっと支えて下さった静岡の先生方、後輩たちのために国スポに出場しようと決めた」と恩返しするつもりだ。

成年女子300メートル決勝は4日に行われる。



（THE ANSWER編集部）