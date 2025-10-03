11月30日までの期間限定でお得なキャンペーンも！銀座ハリッチ 南池袋院

全国に13店舗を展開する人気の美容鍼灸院『銀座ハリッチ』が、2025年11月1日(土)に「銀座ハリッチ 南池袋院」をオープンします。

オープンを記念して、2025年11月30日までの期間限定でお得なキャンペーンも実施されます。

銀座ハリッチ 南池袋院

オープン日：2025年11月1日(土)

所在地：東京都豊島区南池袋1-19-12 山の手ビル東館 4階A室

アクセス：池袋駅東口 徒歩4分・39出口 徒歩30秒

営業時間：10:30〜21:00(最終受付19:30)

「銀座ハリッチ 南池袋院」は、埼玉をはじめ関東広域からアクセスしやすい池袋にオープン。

にぎやかなエリアの中でも落ち着きのある環境に立地し、心身を整えられるサロン空間を実現しています。

また、10ベッドを備えたワンフロアでは銀座ハリッチ最大級の規模となり、より多くの方が施術を受けられる体制が整えられました。

2つのオープニングキャンペーン

南池袋院のオープンを記念して、2025年11月30日(日)までの期間限定で2つのキャンペーンが実施されます。

【1. 癒しのマシュマロオプション】

初めての方でも安心して美容鍼灸の魅力を体感できる「癒しのマシュマロオプション」が無料で追加されます。

癒やしと深いリラックスをもたらしながら、ふわりとしたお肌へととのえる特別な施術です。

【2. スキンケア商品の定期購入が初回10％OFF】

来院時にスキンケア商品の定期購入を申し込むと、初回価格から10％OFFになります。

鍼灸サイエンスに基づいて開発されたスキンケア商品と鍼施術との相乗効果を実感できるチャンスです。

美容鍼灸院『銀座ハリッチ』について

『銀座ハリッチ』は、全国13店舗・年間7万人が来院する人気の美容鍼灸院です。

国家資格を持つ鍼灸師が、東洋医学と西洋美容を融合した独自メソッドの施術を実施。

極細鍼を使用した痛みを抑えた心地よい施術や、独自のツボ刺激、微弱電流(パルス)の活用で、美しさを最大限に引き出します。

新しくオープンする南池袋院は、関東広域からアクセスしやすく、より多くの方が通いやすい店舗です。

お得なオープニングキャンペーン期間中に、ぜひ一度足を運んでみてください。

2025年11月1日にオープンする「銀座ハリッチ 南池袋院」の紹介でした！

