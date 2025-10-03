「大改造！！劇的ビフォーアフター」×「ポツンと一軒家」5年半ぶりの合体2時間スペシャルが10月5日放送される。「ビフォーアフター」のパートでは、南フランスのリゾート地を舞台に、フレンチレストランの店の中に樹齢100年の巨木が生え、天井から屋根を貫通する、前代未聞の物件を、ガーデンリフォームの匠、金井良一が劇的に大改造する。クライマックスのアフターでは、異国の地で孤軍奮闘し、かつてない苦境に見舞われた匠が感極まって泣き出す。スタジオで見守るMCの所ジョージも感動のあまり「なんということでしょう！」と久々に「ビフォーアフター」の名フレーズを叫び、「凄いよね」と絶賛。パネラーの林修も「まいりました」と感服し、まさに「ビフォーアフター」史上最高の感動巨編といえる内容となった。

©ABCテレビ

今回のスペシャルの物件は、南フランスのコート・ダジュールにある、地中海に面した海辺のリゾート地カーニュ・シュル・メールのフレンチレストラン。依頼者Kさん(46歳)は妻(34歳)と、日本人夫婦2人で営んでいる。この物件最大の問題は、増築した平屋部分に生える、樹齢100年を超える、巨大な松の木。太い幹は天井から屋根を貫通して、枝葉を広げている。その巨木ゆえに、幹と屋根の隙間からは大量の雨漏りが発生し、客席や床がびしょ濡れに。さらに根が床下を通るため、床に亀裂が入り始め、このままでは店を利用するお客様に迷惑が掛かってしまう。そこで依頼者は番組に相談。問題の解決と共に、匠に、店内に“和”を感じさせる「坪庭のような庭」を作ってほしいと依頼してきた。

©ABCテレビ

そんなK家の切なる願いをかなえるためフランスにやって来たのは、ガーデンリフォームの匠、金井良一(74歳)。「廃材置き場は宝の山」と語るほど、廃材を利用したガーデンリフォームを得意とする。一度は役目を終えた素材に、魔法をかけたかのように新たな生命を吹き込み、潤いと安らぎの空間を生み出す。人呼んで「廃材のスペシャリスト」だ。

匠は早速、問題の天井や床を解体し徹底検証。すると、建物全体が倒壊の危機に直面しているという、新たな問題点を発見。一刻の猶予もない中、次々と立ちはだかる困難に、匠は地元の工務店の社長マチューさんら、フランス人の職人チームの協力を得て、立ち向かう。

©ABCテレビ

クライマックスのアフター公開では、そのあまりの劇的な変化に、依頼人も「凄いとしか…」と感動で言葉を失い、目を潤ませる。そして匠も、異国の地で苦労が絶えなかったせいか、感極まって泣き出す。匠は声を震わせて「フランスに来て、俺一人だったから、ちょっと不安になったんですよ。でも、こちらのチームと一緒にやることで、その不安が力になって作り上げられた。マチューさんのおかげ」と話し、マチューさんも「こちらこそ勉強になりました」と頭を下げる。そして匠は、感謝の証として、自身が愛用していた“最も大切な物”をマチューさんにプレゼントする。

スタジオでも、MCの所ジョージが感激のあまり「なんということでしょう！」と久々に「ビフォーアフター」の名フレーズを叫び、「(匠の)アイディアとか想像力とか素晴らしいよ。匠って、あれだけの技術があっても、一人でフランスに行く時は心細いんだね。責任感もあるから大変だよ。でも依頼者も喜んでくれたし、一生懸命手伝ってくれた人もいたし。涙したのも、何よりうまくいったからじゃない？雨漏りとか、すべての問題を解決して、やりたい表現ができたから感極まったんだよ。だから大切な物をあげちゃったんだろうね。これなら喜ぶだろうって。凄いよね」と絶賛した。

パネラーの林修も「まいりました。改めて仕事に大切なのはまず想像力だなって。ああいうものを、何もない状況で、ちょっと荒れている状況から思いつく想像力。仕事って期待通りじゃダメですね。期待を超えて初めて感動になるんだということがよくわかりました」と匠の仕事ぶりに感服する。まさに「ビフォーアフター」史上最高の感動巨編というべき内容となった。

©ABCテレビ

また、番組後半の「ポツンと一軒家」のパートでは、コート・ダジュールから80キロほど離れた、アルプス山脈の南西端にあるポツンと一軒家を目指す。山へと入っていくと、そこはアルプス山脈の雄大な景色が延々と続く。その道のりは切り立つ山肌を越えていく壮絶な崖道。紫色の岩肌や、石でできたガードレール、さらには断崖絶壁にある美しい集落など、日本の風景とは全く違うポツンと一軒家へ向かうまでの道程も見どころだ。果たして番組史上初、フランスのポツンと一軒家の全貌とは!? そして感動の家族の物語に出会うことに…！

番組収録を終えた所ジョージは「面白かった！二つの番組が合体すると、凄い旅行ガイドブックみたいになっちゃうんだなって。もう旅のコースができたよね。フランスに行って、地中海のあそこのお店で食事して、その後、一本道をずっと走って、ホテルに泊まって、ディナーを楽しんで、そのままスイスも近いから山岳鉄道乗って帰るとか(笑)。料理も美味しいし、眺めも良いし、最高じゃない？」、林も「今回はスケールも大きくて、舞台も変わって、いつもとは一味違いますね。しかも合体スペシャルという、二つの角度から楽しめる、素敵な企画だったと思います」とコメント。二大番組の合体スペシャルに強い手ごたえを感じていた。

■番組情報

「大改造!!劇的ビフォーアフター×ポツンと一軒家合体スペシャル」

（ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット）

10月5日（日）よる6時56分～8時56分

【出演】

ＭＣ：所ジョージ

パネラー：林修

ゲスト：井森美幸 葵わかな