彼氏が得意だと惚れ直すスポーツ９パターン
スポーツに夢中になっている男性を「かっこいい」と言う女性はよく見かけますが、彼氏の得意にしているスポーツを知って、「ますます好きになった！」と惚れ直すことも多いようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者に行ったアンケートを参考に、「彼氏が得意だと惚れ直すスポーツ９パターン」をご紹介いたします。
【１】足先でのボールさばきに魅了される「サッカー・フットサル」
「足だけでボールを扱えること自体に尊敬」（３０代女性）というように、女性は足元でくりだされる巧みなテクニックにため息がこぼれるようです。あえて公園デートを設定し、持参したボールで、華麗なリフティング技を披露してみてはいかがでしょうか。
【２】ワンハンドシュートに目を奪われる「バスケットボール」
「手にボールが吸いついているような扱いかたに惚れる」（２０代女性）と、ボールの慣れた扱いかたにうっとりする女性が多いようです。マンガ『ＳＬＡＭ ＤＵＮＫ』の世界に憧れている彼女なら、スリーポイントシュートを見せて、「ミッチー並みにすごいだろ」などと言うと、尊敬のまなざしを向けられるでしょう。
【３】ルールやマナーに厳格な「ゴルフ」
「ほかの人のショットを黙って見守るのでマナーができている人が多い気がする」（３０代女性）というように、ゴルフをたしなむ男性に紳士的なイメージを抱く女性が多いようです。マナーやルールなどのうんちくを披露すると、「さすが！」と一目置かれるかもしれません。
【４】スマートな大人の男に見える「ビリヤード」
「女性だけでやる機会がないので男性のスポーツって感じ。キューを構える姿もかっこいい」（２０代女性）と、対戦相手との駆け引きが必要なビリヤードが得意だと、「大人の男！」と、女性はときめくようです。彼女が興味を持っているようなら、「教えてあげようか？」と、ビリヤード場へ誘ってみてはいかがでしょうか。
【５】武士のような佇まいに惚れる「剣道」
「竹刀を持っている姿が古き良き日本男児って感じ」（３０代女性）と、「武士」を感じさせる身なりが女性の関心を引きつけるようです。剣道着を身に着けている写真などを彼女に見せてみると「かっこいい！」とほめてくれるかもしれません。
【６】ゴールに向かって走りぬける姿がステキ「陸上（短距離）」
「速いのはもちろん、走り方がキレイなのもポイントアップ！」（１０代女性）と、走っている姿にときめくとの意見が、多くの女性から寄せられました。彼女と一緒にランニングを始めるなどして、自分の走る姿を目に焼きつけてもらうといいかもしません。
【７】体と体がぶつかり合うたくましさに胸キュン「ラグビー・アメリカンフットボール」
「どうにかして前に進もうとするアグレッシブさも性格に影響してそう」（２０代女性）と、どんな荒波も乗り越える強さがありそうだと女性は感じるようです。力こぶや胸筋を軽く触れてもらうなど、たくましさをアピールすると、より彼女の心を釘づけにできるかもしれません。
【８】いざというとき、守ってくれそう「柔道・空手」
「強そう。でも、真剣に取り組んでいる人は、むやみに力をひけらかさない。それがまたいい」（２０代女性）というように、女性は、彼氏からにじみ出る力強いオーラに圧倒されるようです。自慢しすぎるとゲンナリするようなので、謙虚さも見せるとさらに彼女のハートが燃え上がることでしょう。
【９】精神力の強さや頭のよさが感じられる「弓道」
「集中力が必要そうだし、的を見つめるまなざしや姿勢もかっこいい」（２０代女性）と、技術や体力面以外も鍛えられている男というイメージを持っているようです。弓矢を持つ姿勢を彼女の前で再現してみると、惚れ直してくれるかもしれません。
ほかにも、彼女から「かっこよくて惚れ直した！」と言われたスポーツがあったら教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（宮平なつき）
