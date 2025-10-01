レッズとのワイルドカードシリーズ第1戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ第1戦に「1番・DH」で先発。初回に先頭打者本塁打を放った。打球速度117.7マイル（約189.4キロ）、飛距離375フィート（約114.3メートル）の超高速アーチ。この試合は米大手スポーツ専門局「ESPN」が中継。MLBの公式動画配信サービス「MLB TV」でも放送されたが、大谷のホームランが映らないというまさかの事象も起きていた。

大谷は初回先頭の第1打席で、剛腕グリーンの100マイル速球を打ち砕いた。打球はあっという間に右翼席へ。ドジャースタジアムは狂喜乱舞となった。

しかし、MLB TVでは大谷のホームラン直前に、なぜか米女子プロバス ケットボールの映像に切り替わった。およそ90秒後、再びドジャースの試合が放送される頃には、2番ベッツが出塁した後。大谷のホームランは流れないというまさかの事象が起きていた。

これにX上で米ファンの不満が噴出。「ESPNは一体全体何してやがる？」「ESPNの放送がクソだからショウヘイ・オオタニの本塁打を見逃した」「ESPNよ、あなたたちは最低だ。チャンネルをスイッチしたせいでオオタニのHR見逃した」「ESPNは恥を知れ」「オオタニの本塁打の最中にチャンネル変えるだと？ ブー！」「ポストシーズンのオオタニの第1打席でチャンネル変えるなんて何事だ??」「信じられない。驚くべき無能さだ」などと怒りの声が続出していた。

当初ESPNではヤンキース戦が放送されており、ドジャース戦は「ESPN 2」で放送されていた。ヤンキース戦が終わり、放送が切り替わったタイミングが大谷のホームラン直前だった可能性がある。



（THE ANSWER編集部）