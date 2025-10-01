鳥類の祖先は1億6000万年前に出現した！ 鳥のルーツである古代生物とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

恐竜の子孫！ 鳥類の進化のあゆみ

鳥類の祖先は1億6000万年前に出現

現在、地球上には約1万種類以上の鳥類が存在しますが、そのルーツが恐竜であることは、今や多くの人が知っているかもしれません。しかし、この衝撃の事実が明らかにされたのは、たった20～30年前のこと。1996年に中国で羽毛のある恐竜の化石が発見されたことが大きなきっかけとなり、その後科学技術が発展して高度なDNA解析が可能になったため、2000年代になって初めて確かなものとなったのです。

羽毛を持った恐竜の出現は約1億6000万年前の後期ジュラ紀頃と推測され、シノサウロプテリクスなどの「羽毛恐竜」と呼ばれる種が、鳥類のルーツとされています。その当時の羽毛恐竜は細く柔らかな羽毛で覆われ、羽毛の役割は体温を一定に保つためだと考えられています。

羽毛恐竜から進化して、最初の鳥類の出現はさらに1000万年後、「始祖鳥」とも呼ばれるアーケオプテリクスです。この頃の鳥類は飛行に必要な骨格が発達し、風切り羽を持ち、不完全ながらも羽ばたき飛行ができたと考えられていますが、両翼には爪があり、くちばしには歯があるなど恐竜の特徴が残されています。その後、前期白亜紀にいた鳥類・コンフキウソルニスは、より現代の鳥類に近い姿で飛行していたとされています。

恐竜の分類と鳥とのつながり

恐竜類は大きく、骨盤の形の違いによって電盤類と鳥盤類に分けられます。 そして竜盤類の1つのグループ、ティラノサウルスやスピノサウルス などが属する獣脚類から進化したとされるのが鳥類です。

恐竜類

竜盤類 獣脚類（ティラノサウルスなど）→鳥類 竜脚形類（ブラキオサウルスなど） 烏盤類 周飾頭類（トリケラトプスなど） 鳥脚類（イグアノドンなど） 装盾類（ステゴサウルスなど）

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』監修：小宮輝之