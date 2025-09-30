日清製粉ウェルナの「SHO-TOWER」が55段で完成

【MLB】ドジャース 6ー1 マリナーズ（日本時間29日・シアトル）

積み上がった壮大なタワーが遂に完成した。ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地でのマリナーズ戦で自己最多を更新する55号ソロをバックスクリーン左へ叩き込んだ。大谷と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナも、55段に積み上がった恒例企画で祝福をした。

7回に迎えた第4打席。左腕スパイアーが3球目のインハイに投じた95.1マイル（約153キロ）のフォーシームを捉えると、打球は中堅方向へ。飛距離412フィート（約125.6メートル）のアーチをかけ、55本塁打でレギュラーシーズンを終えた。

ウェルナは本塁打数に応じたパンケーキを積み重ねる「SHO-TOWER」の画像を投稿。毎回その高さやトッピングがファンの間で話題となってきた。最後は大谷が自己記録を更新する未知の領域に突入したが、最後まで高く積み上げ続け、ファンを楽しませた。

タワーの最後のトッピングはスイーツではなく、卵と野菜、肉が盛り付けられた。この投稿には「上に乗ってるのは何かな」「これ来季もやってほしい」「この企画とても楽しかったです。お疲れ様でした」「これでおしまいかな。ポストシーズンはまた新たに……？ なのかな？」「ポストシーズンが始まると、このパンケーキの山は新しい物になるのでしょうか?」などのコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）