今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、おしゃれになるのはもちろん汚れ防止にも貢献する、ディズニーデザイン「綿混肘掛け付きソファーカバー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「綿混肘掛け付きソファーカバー」

© Disney

タイプと価格：【2人掛け用】4,490円（税込）、【2.5人掛け用】5,490円（税込）、【3人掛け用】6,490円（税込）、【3人掛けワイド】7,590円（税込）

品質：【表地】綿50％、ポリエステル50％、【裏地】ポリエステル80％、綿20％、【中わた】ポリエステル100％

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ひじ掛け付きのソファーにサッと掛けるだけでOKなカバー。

中わた入りキルトのふんわり感が座り心地も高めてくれます！

汚れたらご自宅の洗濯機で丸洗いできるのもうれしい◎

全部で3種類のデザインがラインナップします。

ダンボ

© Disney

「ダンボ」デザインのソファーカバー。

楽しそうに空を飛んだり、気持ちよさそうにお昼寝したり、無邪気にジャンプをしたり、どの「ダンボ」の姿も愛くるしく癒されます☆

© Disney

ピンクがベースで、さらに全体的にパステル調のふんわりとした色味で華やかな雰囲気です。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのソファーカバー。

明るいグリーンが基調なので、ソファーが涼しげで爽やかに大変身！

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

そして背面には小さなドット柄もあしらわれ、風船を持った「プーさん」にハチ、雲などの総柄になっています。

トイ・ストーリー

© Disney / Pixar

ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』デザインのソファーカバー。

カラフルでポップなテイストが『トイ・ストーリー』らしく、ファン心をくすぐります☆

© Disney / Pixar

一面には「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」はもちろん、「レックス」や「エイリアン」、「ミスター・ポテトヘッド」に「ミセス・ポテトヘッド」の姿も！

「ウッディ」たちは、ユニークなデフォルメタッチで描かれています。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

＜素材アップ＞

綿混素材で肌触りも気持ちいい◎

それぞれ、優しい色調もインテリアのアクセントになります。

それからサイズ展開が豊富なのもポイント。

2人掛け用、2.5人掛け用、3人掛け用、3人掛けワイドの4タイプから選ぶことができます。

子供部屋にもオススメ。

オシャレになるのはもちろん汚れ防止にも貢献する、ディズニーデザイン「綿混肘掛け付きソファーカバー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

