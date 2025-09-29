韓国の女優ハン・ヒョジュが公式Instagramを更新し、Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』で共演した小栗旬との釜山国際映画祭での様子を公開した。

参考：小栗旬×ハン・ヒョジュ×赤西仁×中村ゆり 『匿名の恋人たち』メイン予告＆新場面写真公開

10月16日より配信予定の『匿名の恋人たち』は、“人の目を見られない”天才ショコラティエと“人に触れられない”製菓メーカーの御曹司を中心に描くロマンティックコメディ。小栗とハン・ヒョジュのほか、中村ゆり、成田凌、奥田瑛二、赤西仁、佐藤浩市らが出演する。第30回釜山国際映画祭では、期待のドラマシリーズが集まるOn Screen部門に正式招待された。

公開された写真には、バックステージを通り過ぎる何気ないショットや、Netflixのロゴの前でポーズをとる姿などが収められている。これに対し、ファンからは「こういうビハインドとてもいいです」「10月16日だけを待ってます」「笑顔がすごく素敵です」との声が寄せられた。

ハン・ヒョジュは2005年に女優デビュー後、ドラマ『春のワルツ』や『華麗なる遺産』『トンイ』などの名作ドラマに次々出演。主演を務めた映画『ビューティー・インサイド』では上野樹里とも共演を果たしたほか、『MIRACLE デビクロくんの恋と魔法』『太陽は動かない』といった日本映画にも出演した。第60回百想芸術大賞TV部門の大賞など数々の賞を獲得したドラマ『ムービング』にて、空を飛べる特殊能力のある息子ボンソク（イ・ジョンハ）の母親で、自身も優れた五感の持つミヒョンを演じたのも記憶に新しい。普段はとんかつ屋を営む母親を静かに体現する傍ら、脅威が訪れると凛とした強さを見せた。

今回の第30回釜山国際映画祭では、新たに開設されたコンペティション部門の審査員も務めており、開幕式に出席した際のオフショットも公式Instagramにて公開されている。

（文＝リアルサウンド編集部）