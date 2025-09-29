Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、9月28日にフランス・パリに向けて出国。スタイルの良さが際立つデニムジャケットのコーディネートで登場した。

【動画】早朝の空港に登場したスキズフィリックスのヴィトンコーデ【写真①～④】スンミンはバーバリー、バンチャンはフェンディ…メンバーがショーに引っ張りだこ！

■Stray Kidsフィリックス、バッグにはクマのマスコット

フィリックスは肩につく長さのサラサラの金髪ヘアを下ろし、アンバサダーを務めるLOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）のウェアをまとって登場。黒いパンツにショート丈のモノグラム柄デニムジャケットを羽織ったコーディネートで、引き締まったウエストに長い脚と、スタイルの良さが引き立っている。

手にしたブラックのレザーバッグには、白いクマのマスコットを付けてかわいらしくアレンジ。イヤホンを耳にはめて颯爽と歩きながら、報道陣やファンに向けて笑顔やハートマークを向けた。フィリックスは日本時間9月30日19時よりパリのルーヴル美術館で行われる、ルイ・ヴィトンの2026春夏ウィメンズ・ファッションショーに参加するものと思われる。

早朝の出発となったが、空港で輝くような美しさを放ったフィリックス。SNSでは「今日も美人さん」「神々しい…」「早朝からビジュ爆発」「朝からこんなに綺麗なことある？」「やっぱりピリはブルーが似合う」「シンプルな組み合わせでピリの良さが引き立ってる」「お顔天才」などの反響が起こっている。

フィリックスの他にも、Stray Kidsのメンバーは最近、イタリア・ミラノやイギリス・ロンドンで開催されたファッションウィークに引っ張りだこ。Seungmin（スンミン）がBurberry（バーバリー）、Bang Chan（バンチャン）がFENDI（フェンディ）、Hyunjin（ヒョンジン）がVERSACE（ヴェルサーチェ）、I.N（アイエン）がBottega Veneta（ボッテガ・ヴェネタ）のショーに参加している。

■写真：スンミン×Burberry

■写真：バンチャン×FENDI

■写真：ヒョンジン×VERSACE

■写真：アイエン×Bottega Veneta