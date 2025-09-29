²»³Ú¤Î¥×¥í¤¬Áª¤Öµ×ÊÝÅÄÍø¿¤Î¡È¥¹¥´¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë¡ÉÌ¾¶Ê¡ªDa-iCE¡¦²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬ºÇ¹â¤Ëáã¤ì¤ë¡×
º£¤µ¤é¿Í¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡È²»³Ú¤Î´ðËÜ¡É¤«¤é¡¢À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤äÀìÌç¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÃÎ¼±¡É¤Þ¤Ç¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¡ØEIGHT-JAM¡Ù¡£
9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ËÆÍÆþ¤·¤¿µ×ÊÝÅÄÍø¿¤ÎÆÃ½¸¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
µ×ÊÝÅÄÍø¿¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥º¥ÐÈ´¤±¤¿¡È²Î¤Î¥¹¥´¤µ¡É¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤¬²¿ÅÙ¤âµ×ÊÝÅÄ¤Î²Î¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏËÜ¿Í¤Ë¡È²Î¾§¤ÎÈëÌ©¡É¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼·Á¼°¤ÇÄ¾·â¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¶¦Æ±¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¼ê¤¬¤±¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¿¹ ÂçÊå¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¡Öµ×ÊÝÅÄÍø¿¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿Da-iCE¡¦²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡¢¤½¤·¤Æµ×ÊÝÅÄ¤ÈÆ±¤¸R&B¤ò´ð¼´¤ËÈà¤òÂç¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ëSIRUP¤Î3Ì¾¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸·ë¡£¼Â±é¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éµ×ÊÝÅÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê²òÀâ¤·¡¢²Î¾§¤äºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥×¥íÌÜÀþ¤Î¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²»³Ú¤Î¥×¥í¤¬Áª¤Öµ×ÊÝÅÄÍø¿¤Î¡È¥¹¥´¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë¡ÉÌ¾¶Ê¡ªDa-iCE¡¦²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬ºÇ¹â¤Ëáã¤ì¤ë¡×
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Î¥¹¥´¤µ¤¬Ê¬¤«¤ëÌ¾¶Ê¤âÈ¯É½¡£²ÖÂ¼¤¬¡ÖÎ¢Çï¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ä¤·¤ã¤¯¤ê¤Ê¤É¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬ºÇ¹â¤Ëáã¤ì¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡ØLOVE RAIN ¡ÁÎø¤Î±«¡Á¡Ù¤À¡£
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é¤Î·î9¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÖÂ¼¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡ÖB¥á¥í¤Î¡ØÆü¤Î·î¤Ë¤½¤Ã¤È¸«¼é¤é¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ù¤Î¡Ø¤é¤ì¡Ù¤À¤±¤òÎ¢Çï¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥ô¤òºÇÂç¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë²Î¾§¡£¤µ¤é¤Ë¥µ¥ÓÆ¬¤ÎÎ¢Çï¤Ë¡È¤·¤ã¤¯¤ê¡É¡ÊÄã¤¤²»Äø¤«¤éÁÇÁá¤¯ËÜÍè¤Î²»Äø¤ËÌá¤¹µ»½Ñ¡Ë¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê²Î¤ÎÃæ¤Ë¤â¸¼¿Í¤¬ºÇ¹â¤Ë¤·¤Ó¤ì¤ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¼«Á³¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Ä°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¤¯¡¼¡¼¡¼!!¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡Ö²Î¤Î¥ê¥º¥à´¶¤Î¥¹¥´¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë¶Ê¡×¤È¤·¤Æ¡ØOur Christmas¡Ù¤â¾Ò²ð¡£¡Ö²óÅ¾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥º¥à¤Î¼è¤êÊý¤¬ËÜÅö¤Ë¥¹¥´¤¹¤®¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ëÊÑÂ§Åª¤Ê¥ê¥º¥à¤ò°ì½ÖÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥é¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ë¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²ÖÂ¼¤Ï¤Ù¤¿Ë«¤á¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÖÂ¼¤Ï¡ØOur Christmas¡Ù¤Ç¤Î¡Ö²Î»ì¤¬¤è¤êÅÁ¤ï¤ë²Î¤¤Êý¡×¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¤½¤ì¤Ï¡ÖÄ®¤Ë²¼¤ê¤¿Å·¤ÎÀî¤ò¡Á¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ëA¥á¥íÉôÊ¬¤Ç¡¢¡ÖÎ©ÂÎ´¶¤¬¤¢¤ë¡£²Î»ì¤ò¤É¤³¤ËÃÖ¤¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¡×¤È²òÀâ¡£²Î»ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÈÀ¼¤òÃÖ¤¯°ÌÃÖ¡É¤ò¼«ºß¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ëµ×ÊÝÅÄ¤Îµ»½Ñ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£