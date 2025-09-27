¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¤ó¤À¡×¡Ö2006Ç¯¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·¾ðÊó?
¡¡2026Ç¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·1st¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë´Ø¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ø¥Õ¥Ã¥Æ¥£¡¦¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¥º¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº£·î½é¤á¡¢¥ê¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¿·1st¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸ø³«¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ö¥ë¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥Ã¥·¥å¥Ö¥ë¡¼¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¶»¤Ë¤ÏÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²óÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶ß¤ÏV¥Í¥Ã¥¯¤Ç¹ñ´ú¤Î¿§¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤ÈÇò¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡µ»ö¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤·¤¤¤ó¤À¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡Ö¿å¿§¤ÎÇÈ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿2006Ç¯¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¡Öº£²ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿·1st¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö2025Ç¯11·î¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
