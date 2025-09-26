【冨岡 義勇】 2026年8月 再販予定 価格：22,880円

アルターは、フィギュア「冨岡 義勇」を2026年8月に再販する。価格は22,880円。

本製品は、テレビアニメ『鬼滅の刃』より、鬼殺隊水柱の「冨岡 義勇」を1/8スケールでフィギュア化したもの。2023年6月に発売された商品の再販品となる。

冷静な面持ちで日輪刀を手に歩み寄るポーズと、はためく羽織の対比が、静けさの中にも迫力ただよう仕上がりとなっており、前を見据える視線と引き結ばれた口元が寡黙な彼らしく、無造作に束ねられた髪や、武骨な手の表現なども見所である。

隊服はシワ造形とシャドーによる濃淡が密度感を高め、羽織の模様も細やかに再現しており、刀は鍔や刃のシャープな造形にグラデーション塗装で質感が際立っている。

また台座にはクリアパーツを使用しており、「水の呼吸」を想起させる水流の渦巻く様が雰囲気あるものとなっている。

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/8スケール サイズ：全高 約240mm（台座含む） 素材：PVC、ABS

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

※画像は試作品です。実際の製品とは若干異なります。ご了承ください。