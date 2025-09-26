「平成に抱かれ、一瞬で捨てられた」サマンサタバサが《一流のハイブランド》になり損なった「当然の理由」

2000年代に10〜20代女性から圧倒的な支持を得てブームを生んだ「サマンサタバサ」が業績不振からなかなか抜け出せないでいる。

2020年に紳士服量販チェーン「コナカ」の持ち分法適用会社となって再建を目指していたものの、純利益が8期連続の赤字に沈んでしまい東証グロースから上場廃止に。今年になってコナカの完全子会社化となって再建に取り組むものの、復活と呼ぶには程遠い状況が続く。

実際、コナカは8月14日、連結子会社でバッグやアパレル事業を手がけるサマンサタバサジャパンリミテッドが借入契約の財務特約に抵触したと発表。借入元本は約48億円で、契約条件にある「連結ベースで経常利益と純利益を計画値の90％以上維持する」条項を満たせなかったとしている。

コナカ自体は、2025年9月期の第3四半期決算を発表しており、売上高は453億800万円（前年同期比11.4％減）、営業利益は13億800万円（同158.1％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は15億4300万円（前年同期は1億2000万円の赤字）で、今期は黒字回復している。

つまり、サマンサタバサが親会社であるコナカの足を大きく引っ張っているとも受け取れる。なぜ2000年代に一大ブームを築いたサマンサタバサが、苦境に陥ってしまったのか。過去、どこでつまずいたのか反省がなければ、真の再生は難しい。

“エビちゃん”ブームで2000年代、全盛期に

「サマンサタバサ」は1994年に寺田和正氏が設立。10〜20代の女性をターゲットにしたバッグやジュエリーの商品企画・製造・販売を手掛けるSPA企業として成長していく。

同社を大きく飛躍させる原動力となったのが、ヒルトン姉妹、ビヨンセ、ヴィクトリア・ベッカム、ミランダ・カー、マリア・シャラポワ、イ・ビョンホンなどの海外セレブに加え、蛯原友里など人気モデルを起用した広告だ。ブランドのセレブ感を演出することによって、2〜5万円台という高価格帯ながら若い女性の間でブームとなった。

東京の銀座、六本木、表参道をはじめ一等地に次々と出店し、'06年にはニューヨークのマディソンアベニューにも出店。その後はハワイなどにも出店するなど、海外進出も意欲的に拡大していった。

また、'05年に東証マザーズ（現・東証グロース）に上場。一時は国内・海外あわせ400店舗以上を出店していた。それだけでなく、アパレル事業やEC、セレクトショップ事業「EiGHT MiLLION」も展開するなど、積極的な多角化を進めていたことでも知られた。

この時代は、『CanCam』（小学館）、『JJ』（光文社）、『ViVi』（講談社）、『Ray』（主婦の友社）の4大赤文字系女性ファション誌が全盛期。なかでも売れていたのが『CanCam』で、'02年から'08年まで専属モデルを務めた蛯原友里は圧倒的な人気を誇っていた。

当時は「雑誌で着た服が3000着売れれば人気モデル」と言われていたが、蛯原友里は3万枚売れる“エビ売れ”“エビちゃん現象”を起こしていた。そのエビちゃんをブランドミューズに起用し、エビちゃんデザインのアパレルブランドを発表するなど親密な関係を築いてたのが、サマンサタバサだったわけだ。

ほかの一流ブランドと何が違ったのか

2000年代、ファッションの世界では、“めちゃモテ”“モテ服”がトレンドの中心にあった。サマンサタバサの商品がその潮流にうまくハマったことも、人気を博した要因として挙げられる。

ただ、サマンサタバサの勢いも、2010年代に入ると陰りが見え始める。ファッション誌を通じて多くの女性が連帯感を共有してファッション誌からトレンドがつくられる時代の終焉だ。

一時は80万部まで発行部数が伸びていた『CanCam』をはじめとする女性ファッション誌の部数が低下。それと歩調を合わせるかたちでサマンサタバサの勢いも低下していく。流行ブランドの悲しい宿命か、永く愛され続けるブランドや、ステータス・アイコン的なハイ・ブランドへのステップアップは、思いのほか高かったのかも知れない。

ファッションにはトレンドがあり、一時は流行ったデザインも時間がたつと古く感じられてしまうものだが、コーチやエルメス、グッチなどの一流ブランドにはトレンドに左右されずにファンに長く愛される定番モデルがあり、その定番商品を通じてファンとの強い信頼関係を築いている。

たとえば一つの商品が親から子へと受け継がれるということも珍しくないだろう。サマンサタバサはそうした定番モデルという銘品を作ることができず、さらに高額な価格でも購入を惜しまない富裕層へのアプローチも叶わなかった。

「若者にサマンサタバサは売れない」

サマンサタバサのビジネスモデルは、価格を高く設定しつつ製造コストを抑え、そこで得た利益を広告費や出店費用に回していくという「高粗利・高経費型」に分類される。しかし、それは価格に見合った質が備わってからこそ成り立つものだ。

サマンサタバサの場合、価格と質のバランスにおいて割高感の方が勝ってしまったのだろうと思う。また一方では、生活者の購買行動の変化も関係している。

サマンサが伸びていた2000年代前半は女子大生の間でも高級ブランドのバッグや財布を持つというトレンドが残っていたが、そうした風潮は徐々になくなっていった。

2000年代に生まれたZOZOTOWN、そして2010年代に入り登場したメルカリ等のオンラインショッピングが一気に普及し、生活者はネットで商品の価格を比較して少しでも安いものを購入するという行動をとるようになり、特に若者層の間でブランド志向は急速に衰えた。

今の10〜20代の女性のコスパ意識は世間の想像以上に強く、とにかく安くて使い勝手の良いものを買い求める。日頃から100円ショップやメルカリ、SHEINを使っている彼女たちにとっては、無印良品やユニクロまで高級ブランドという位置づけ。若者にとって価格が数万円もするサマンサが売れないというのは当然と見る向きさえある。

まさにブランドとして八方ふさがりの状況に追い込まれているサマンサタバサ。にもかかわらず、なぜコナカは支援に乗り出したのか。勝算はどれほどあるのだろうか――。

