全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、山梨・甲州市のワイナリー『甲州市勝沼ぶどうの丘』です。

試飲満喫！甲州市産のワインが圧巻の勢揃い

勝沼を訪れてどこに行こうか迷ったら、ぜひ足を運んでみるといいのがこちら。温泉や宿泊施設まであるのだが、うれしいのは甲州市産のいろんなワインが試飲できること。

しかも、その種類の多さも驚き。地下のワインカーヴには、市内のワイナリーで醸造され、審査会を合格したワインが約150銘柄揃っている。で、全銘柄を2200円で自由にテイスティングできるのだ（専用試飲容器タートヴァン付き）。

『甲州市勝沼 ぶどうの丘』種類の多さに圧倒される地下のカーヴ

さらに、売店1階や2階には別にワインサーバーがある。こちらのワインは地下カーヴには置いてないワンランク上のワインたちで、コインを購入して好きなものを試飲できる。

『甲州市勝沼 ぶどうの丘』ワインサーバーはコイン式。どれを買うか迷う

試飲終了後は、1階の売店でワインの購入ももちろん可能だ。本日のお気に入りを連れて帰ってみては？

『甲州市勝沼 ぶどうの丘』売店にはワインカーヴで試飲できるワインを中心に、おみやげなどが揃う

『甲州市勝沼ぶどうの丘』＠甲州市

［施設名］『甲州市勝沼ぶどうの丘』

［住所］山梨県甲州市勝沼町菱山5093

［電話］0553-44-2111

［営業時間］8時半〜20時（地下ワインカーヴ9時〜17時半）

［休日］無休（臨時休業の際はhpでお知らせ）

［交通］JR中央本線勝沼ぶどう郷駅から徒歩約15分（市民バス利用4分）

［HP］https://budounooka.com

撮影／貝塚隆、取材／池田一郎

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

