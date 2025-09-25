《口呼吸して〜》

9月20日、Snow Man・岩本照（32）が自身の公式Instagramを更新し、阿部亮平（31）とともに、沖縄の石垣島でスキューバダイビングを楽しむプライベート姿を公開した。

「岩本さんは`23年の夏に阿部さんと一緒にダイビングのライセンスを取得しました。2人の間では“年1では潜りたいよね”と話しているそうですが、昨年は忙しくて断念したそうです。今年は2人で潜れたみたいですね」（芸能関係者）

人気アイドルで多忙な日々を過ごしている岩本だが、ダイビングのほかにも“趣味”があるようだ。

「岩本さんは10月クールのドラマ『恋する警護24時 season2』（テレビ朝日系）で主演を務めることが決まっていて、すでにクランクインしているそうです。

実はその撮影の合間を縫って9月23日の祝日に『OSJ ONTAKE50』というトレイルランニングの大会に出場していたそうです。『OSJ ONTAKE50』では霊峰御嶽山の麓に広がる国有林の普段立ち入ることができない未舗装林道を走ります。岩本さんはショートの部にエントリーしていたため、山の中を約25km走ったといいます。

岩本さんが連載を持っている男性向けライフスタイル誌『Tarzan』の8月28日発売号では、オリンピック金メダリスト・高橋尚子さん（53）から走り方を教わっていました。

未塗装の林道とはいえ、この時の経験が役に立ったのでしょう。約25kmを2時間50分ほどで完走して、30代の部で2位になり表彰されたそうです。

岩本さんが7月にブログを更新した際、屋久島に行ったことを報告し、ガイドからトレイルランニングをお勧めされたと明かしていました」（前出・芸能関係者）

ショートの部で2位になった岩本。次は『OSJ ONTAKE50』のロングの部に出場するのかもしれない――。